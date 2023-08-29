وزير الأمن الإسرائيلي للأمين العام للأمم المتحدة: احتمالات “التصعيد العنيف” على الحدود اللبنانية آخذة في التزايد

التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل نتيجة الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها حزب الله بما في ذلك إقامة خيمة لحزب الله داخل الأرا

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “إن احتمال التصعيد العنيف على الحدود الشمالية لإسرائيل يتزايد، نتيجة للانتهاكات الصارخة من قبل حزب الله المدعوم من إيران. ويجب على الأمم المتحدة أن تتحرك على الفور”.

والتقى يوآف غالانت مع أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وانضم إلى الاجتماع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، ورئيس الأركان شاشار كاتس، والسكرتير العسكري العميد الجنرال غاي ماركيزانو، رئيس قسم التعاون الدولي في الجيش الإسرائيلي الجنرال إيفي ديفرين، ومدير مكتب السياسة والسياسة العسكرية درور شالوم.

وأجرى الطرفان مناقشة إيجابية ومثمرة، ركزت على التهديدات المتزايدة لأمن إسرائيل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.، واثار غالانت "التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل نتيجة الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها حزب الله بما في ذلك إقامة خيمة لحزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية، وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود، وزيادة الدوريات وتواجد عناصر من حزب الله"

وشدد غالانت على الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة اليونيفيل في المنطقة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ ولايتها، وأشار إلى أن "إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات المتزايدة لأمن مواطنيها، وستعمل على النحو المطلوب في الدفاع عنهم"وأعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة لمساهمته الشخصية واستثماره في حل قضية المواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة"

كما ناقش الطرفان التهديد الإيراني، مع التركيز على "طموحاتها النووية وتصدير الإرهاب والأسلحة" وشدد غالانت على الحالة اللبنانية كمثال على عواقب التمركز والدعم الإيراني.

وفي السياق تحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الاثنين، ضد تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود الجنوبية للبلاد مع إسرائيل.

وينتهي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الخميس. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن تمديده يوم الأربعاء.