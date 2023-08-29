إسرائيل تدرس إمكانية مد خط أنابيب الغاز بديلة إلى تركيا

بموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لفريق مشترك بين وزارات حكومته بدراسة البدائل لصادرات إسرائيل الحالية من الغاز، أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو مد خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل"ليفياثان" وبموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.

ويهدف خط الأنابيب المقترح إلى ربط خط الأنابيب التركي الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز الوفيرة في إسرائيل والمناطق المجاورة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة. وتسعى المبادرة إلى إنشاء إمدادات غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وصدر الأمر بتشكيل الفريق في اجتماع حضره رئيس الوزراء مع وزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، يأتي ذلك وسط سعي الشركات المالكة للخزان لزيادة صادراتها من الغاز.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قد وافق الأسبوع المنصرم، على زيادة صادرات الغاز من خزان تمار إلى مصر. ولسنوات، ضغطت تركيا على إسرائيل لبناء خط الأنابيب، لكن الأخيرة تخشى أن تضر هذه الخطوة بعلاقاتها مع جارتي تركيا قبرص واليونان، ومع المشروع المخطط له أن يمر عبر مياههما في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة وسط الدفء الأخير في العلاقات بين البلدين. تم تأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في 28 يوليو/تموز المنصرم، بعد أن اضطر نتنياهو إلى الخضوع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب الشهر المنصرم.