English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

إسرائيل تدرس إمكانية مد خط أنابيب الغاز بديلة إلى تركيا

i24NEWS

دقيقة 1
حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الإسرائيلي
Pool via AP / Marc Israel Sellem 2019 ©حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الإسرائيلي

بموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لفريق مشترك بين وزارات حكومته بدراسة البدائل لصادرات إسرائيل الحالية من الغاز، أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو مد خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل"ليفياثان" وبموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.

Video poster

ويهدف خط الأنابيب المقترح إلى ربط خط الأنابيب التركي الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز الوفيرة في إسرائيل والمناطق المجاورة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة. وتسعى المبادرة إلى إنشاء إمدادات غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

Video poster

وصدر الأمر بتشكيل الفريق في اجتماع حضره رئيس الوزراء مع وزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، يأتي ذلك وسط سعي الشركات المالكة للخزان لزيادة صادراتها من الغاز.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قد وافق الأسبوع المنصرم، على زيادة صادرات الغاز من خزان تمار إلى مصر. ولسنوات، ضغطت تركيا على إسرائيل لبناء خط الأنابيب، لكن الأخيرة تخشى أن تضر هذه الخطوة بعلاقاتها مع جارتي تركيا قبرص واليونان، ومع المشروع المخطط له أن يمر عبر مياههما في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة وسط الدفء الأخير في العلاقات بين البلدين. تم تأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في 28 يوليو/تموز المنصرم، بعد أن اضطر نتنياهو إلى الخضوع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب الشهر المنصرم.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق