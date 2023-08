أعرب العديد من ركاب الطائرة العائدة من جزر سيشيل بعد هبوطها الاضطراري في جدة عن انبهارهم بالحفاوة والاستقبال الدافئ الذي حظوا به من الجانب السعودي، وفق ما أكدته تقارير إسرائيلية غزت معظم المواقع.

ومن المقرر أن يعود الإسرائيليون (128 راكبا) الذين هبطوا في السعودية بسبب خلل فني في الطائرة العائدة من وجهتهم الاستجمامية في سيشل، إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء.