رحلة طيران "إير سيشل" وعلى متنها 128 راكبا إسرائيليا ستكون أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب من مدينة سعودية إلى إسرائيل

أعرب العديد من ركاب الطائرة العائدة من جزر سيشيل بعد هبوطها الاضطراري في جدة عن انبهارهم بالحفاوة والاستقبال الدافئ الذي حظوا به من الجانب السعودي، وفق ما أكدته تقارير إسرائيلية غزت معظم المواقع.

ومن المقرر أن يعود الإسرائيليون (128 راكبا) الذين هبطوا في السعودية بسبب خلل فني في الطائرة العائدة من وجهتهم الاستجمامية في سيشل، إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء.

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وبحسب التقارير فمن المتوقع أن تهبط الطائرة البديلة التي وصلت من دبي بالركاب الإسرائيليين في مطار بن غوريون حوالي الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم الثلاثاء.

وصف المسافرون الإسرائيليون إقامتهم لليلة واحدة في فندق بجدة بالتجربة الفريدة والدافئة، وقالوا إنهم وجدوا السعوديين مرحبين وودودين.

وقالت وسائل إعلام عبرية عن رحلة طيران "إير سيشل" التي أقلعت من السعودية في طريقها إلى إسرائيل وعلى متنها 128 راكبا إسرائيليا، أنها ستكون أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب من مدينة سعودية إلى إسرائيل.

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شريط مسجل يشكر من خلاله السلطات السعودية لمعاملتها الدافئة للمسافرين الإسرائيليين الذين تعرضت طائرتهم لأزمة واضطرت للقيام بالهبوط الاضطراري في جدة. وأعرب نتنياهو عن تقديره للجيرة الحسنة، وفق تعبيره.