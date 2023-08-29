من المتوقع أن يتوجه رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد الأسبوع القادم، إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية

في الوقت الذي ينتظر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة بايدن لزيارة البيت الأبيض، التي تحول دونها موجة الاحتجاجات الشعبية الهادرة ضد التشريعات القضائية، من المتوقع أن يتوجه رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد الأسبوع القادم، إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية على ما تم التأكيد لمراسلنا، الثلاثاء.

وقالت المصادر أيضًا إنه من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هو المفاوضات المتعلقة باتفاقية التطبيع السعودية مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، والتي عقدت العديد من الاجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في الأشهر الأخيرة.

أعرب لابيد، رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، والزعيم الحالي للمعارضة في الحكومة كرئيس لحزب "يش عتيد"، علنًا عن مخاوفه بشأن البرنامج النووي المدني في المملكة العربية السعودية، وهو عنصر رئيسي تفيد التقارير أن الولايات المتحدة تتابعه. ووعدت المملكة الخليجية مقابله تنفيذ خطة تكامل إقليمي ضخمة.

وهناك عقبة أخرى أمام أي اتفاق تطبيع وهي مطالبة كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إسرائيل بتقديم تنازلات كبيرة للسلطة الفلسطينية. وبحسب ما ورد سيبدأ وفد فلسطيني رفيع المستوى رحلة إلى المملكة الخليجية لمناقشة مثل هذه الشروط، وهو تحول في سياستها نحو المشاركة النشطة بدلاً من المقاطعة الصريحة.