طائرة الكنز.. مصر تكشف تفاصيل جديدة عن المحتجزين

وكانت القاهرة قد كشفت حقيقة الطائرة التي هبطت في مطار بزامبيا وتردد أنها كانت قادمة من مصر، وتحمل على متنها كميات من الذهب والعملات الأجنبية.

أكدت مصر أنها تتابع سير التحقيقات مع مصريين احتجزتهم السلطات الزامبية كانوا على متن طائرة هبطت في مطار كينث كاوندا قبل أيام، وتنسق السلطات المصرية مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزي، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد مصدر مطلع لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية في مصر، أن "الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي".

وكانت القاهرة قد كشفت حقيقة الطائرة التي هبطت في مطار بزامبيا وتردد أنها كانت قادمة من مصر، وتحمل على متنها كميات من الذهب والعملات الأجنبية.

وحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الطائرة خاصة وقامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمان التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.

وتالع المصدر نفسه، أن "الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية فإن هذه الطائرة الأخيرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس".

كما أضاف المصدر أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.

ومثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمم المحكمة، فيما يتعلق بقضية طائرة غامضة عرفت باسم "طائرة الكنز" هبطت في لوساكا، عاصمة زامبيا وهي تحمل ما يقرب 280 كيلو من الذهب "المشتبه"، وما يقرب من ستة ملايين دولار نقداـ ومخزن من الأسلحة.

وقام وفد أمني مصري، بزيارة العاصمة الزامبية لوساكا، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.