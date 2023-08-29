وتعد “أقينجي” طائرة بدون طيار مخصصة للقتال على ارتفاعات عالية، وتعمل لساعات طويلة، مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المزدوجة

يجري المغرب حاليا مفاوضات لاقتناء الطائرة المسيّرة الهجومية “أقينجي”، المصنوعة من قبل الشركة “بايكار” التركية، وفق ما ذكرت مصادر متعددة، وذلك بعد اقتناء الرباط لـ19 وحدة من طائرة بيرقدار TB2 من نفس الشركة في عام 2021.

وتعد “أقينجي” طائرة بدون طيار مخصصة للقتال على ارتفاعات عالية، وتعمل لساعات طويلة، مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المزدوجة، وقادرة على تنفيذ مهام هجومية جوية- أرضية، وجوية- جوية بشكل مماثل للطائرات القتالية.

وتزن هذه الطائرة 4.5 طن، وهي قادرة على حمل حمولة تصل إلى 1500 كيلوغرام، منها 400 كيلوغرام داخليا، و950 كيلوغرام حمولة خارجية، مع هيكل مزود بمحركين اثنين.

وعلى غرار طائرة بيرقدار تي بي2، فإن أقينجي التي تهدف إلى أن تكون رائدة في فئتها، ستؤدي أيضا بعض المهام التي تؤديها الطائرات المقاتلة.

وتحتوي أيضا على حجرة الدعم الإلكترونية بشكل أكثر تقدما مثل أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورادارات جو- جو، ورادار كشف العوائق، ورادار الفتحة الاصطناعية.

وجرى تصميم طائرة أقينجي للرحلات الجوية لمسافات طويلة على ارتفاعات عالية، ويقال أيضا إنها أكثر ذكاء وأكثر وعيا بالظروف البيئية، وذلك بفضل نظام الذكاء الاصطناعي الفريد الخاص على متنها.