كشف أرشيف إسرائيل: شكوك حكومة رابين قبل توقيع اتفاقات أوسلو

ويعد هذا نص "سري للغاية" موزع على حوالي 80 صفحة . ومع ذلك، يظل نشر أجزاء معينة من النص محظورًا لأسباب تتعلق بأمن الدولة، ولا يمكن أن يتم إلا بعد 20 أو 60 عامًا.

سمح أرشيف الدولة في إسرائيل لأول مرة نشر محضر الاجتماع التاريخي لحكومة رابين قبل 30 عاما، والذي تمت فيه الموافقة على توقيع اتفاقيات أوسلو.

ويعد هذا نص "سري للغاية" موزع على حوالي 80 صفحة . ومع ذلك، يظل نشر أجزاء معينة من النص محظورًا لأسباب تتعلق بأمن الدولة، ولا يمكن أن يتم إلا بعد 20 أو 60 عامًا.

ويكشف المحضر أنه من بين أعضاء الحكومة الـ18 في ذلك الوقت، صوت 16 لصالح الموافقة على اتفاقات أوسلو وامتنع اثنان عن التصويت: أرييه درعي (شاس) وشمعون شطريت (العمل).

اتفاق معقد

في بداية جلسة مجلس الوزراء، قال رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين، صانع الاتفاقيات: "هذا ليس اتفاقا بسيطا. كل اتفاق حكم ذاتي معقد بسبب الظروف، ليس في صياغته، ولكن في طريقة تنفيذه".

وأضاف، "يترجم على أرض الواقع، في واقع معقد... ويتضمن أيضا صيغا غير متعاطفة. ولكن علينا أن نرى جميع المكونات المختلفة في رؤية أكثر شمولية".

J. DAVID AKE (AFP/Archives) وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز وقع على اتفاقات أوسلو في 13 أيلول/سبتمبر 1993 في واشنطن

وبعد ذلك، يتم تناول مسألة تعزيز حماس في العالم العربي، وكذلك بين الفلسطينيين. "بالنسبة لي، هذا اختبار لقدرة العناصر المؤيدة للسلام التي تدعم منظمة التحرير الفلسطينية على التعامل مع حماس. سوف تسير بشكل رئيسي في هذا الاتجاه، ولكن ليس هناك يقين. فقط الجيش الإسرائيلي موجود وهناك إغلاق لغزة". في كل الاتجاهات".

الأمل في هزيمة التطرف

رداً على ذلك، أكد وزير الخارجية السابق شيمعون بيريز، وهو أكثر حماساً، أن "هناك التزاماً صريحاً عند التوقيع على إعلان المبادئ، بأن يصدر عرفات إعلاناً عن وقف الإرهاب"، ولنتناول كلام النائب فؤاد بن اليعازر الذي مفاده أنه إذا تمكن ملك الأردن من هزيمة حماس فإن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون قادرة على ذلك أيضاً.

ويضيف شمعون بيريز: "أعتقد ذلك أيضًا، لذا أعطوه الأسلحة، أعطوه الشرطة. انظروا إلى الوضع السخيف الذي نعيشه: من منظمة التحرير الفلسطينية تأخذون الشرطة، بينما تتركون الأسلحة لحماس... لنفترض [زعيم حماس" "اختفاء منظمة التحرير بالبحر، من سنتحدث، من سنتفاوض معه؟"

ثم يؤكد شمعون بيريز أنه يجب تجنب إخلاء المستوطنات. وقال "من المتفق عليه أن المستوطنات ستبقى كما هي حتى في قطاع غزة... ولن يتم تدمير أي مستوطنة".

afp ايهود باراك

شكوك ايهود باراك

في هذه اللحظة، يتدخل رئيس الأركان السابق إيهود باراك في الحديث: "من القراءة الأولى للاتفاقات من حيث المبدأ، ألاحظ وجود مشاكل خطيرة للغاية في تنفيذ العنصر الأمني، سواء في مرحلة غزة أو أريحا أكثر من مرحلة غزة". المرحلة الأبعد. في النص، حسن النية وكفاءة الشرطة الفلسطينية ليست سوى فرضيات (...) وفيما يتعلق بالاستخبارات الذي سينشئها الفلسطينيون، فإن الاتفاقيات تنص على تعاون محدود للغاية معه. كما تنص الاتفاقيات على أن العناصر المتطرفة بين الفلسطينيين ستحاول نسف الاتفاق، وهو الأمر نفسه في المجتمع الإسرائيلي".

وبعد ذلك يشير المشاركون في الاجتماع إلى "لاجئي 1967" في إشارة إلى الفلسطينيين الذين فروا من القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة.

ويقول أعضاء مجلس الوزراء إنهم لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات، لكنهم لن يفقدوا ممتلكاتهم. ويشير إلياكيم روبنشتاين إلى أن 300 ألف نازح داخلي ينطبق عليهم هذا التعريف، بينما يوضح شمعون بيريز أن هذا الرقم من المرجح أن يتغير اعتمادًا على "النتائج" مع الأردنيين: "يمكنك أن تصل إلى 60 ألفًا إذا أردت"، كما يقول.

التوقعات المظلمة لوزير الشرطة

تدخل وزير الأمن موشيه شاشال، متوقعا ارتفاع مستوى الجريمة بسبب التعاون بين المجرمين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويناقش ضرورة التوصل إلى اتفاق بين قوات الشرطة.

كما يشير ذلك إلى التوتر المتوقع بين الجمهور الإسرائيلي، وخاصة في المعارضة. ويذكر في هذا الصدد أنه قبل يوم ألقيت قنبلة صوت على منزل الوزير درعي. وقال وزير الشرطة: "الأجواء تشير إلى إمكانية تدفق الدماء".

ويستمر في اقتباس ما قاله بنيامين نتنياهو على شاشة التلفزيون في اليوم السابق: "سوف نوقف عملية [أوسلو]، ولدينا القدرة على إيقافها".

STEPHEN JAFFE / AFP رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك (يسار) مع ياسر عرفات وبيل كلينتون (يمين) في كامب ديفيد، 2000

"الطريق سيكون طويلا"

تساءلت وزيرة التربية والتعليم شولاميت ألوني بدورها خلال اللقاء: "لدي ملاحظة يجب أن أبديها: هل الوضع الأمني ​​اليوم آمن مئة بالمئة؟ البديل، بدون هذا الاتفاق هل سيضمن وضعا أمنيا أفضل، متى؟" "الشعوب التي تخضع لنظامنا تفقد كل أمل وحماس ستنهض من جديد بسبب الحصار؟ هذا السؤال حصل على أقصى الإجابات الممكنة في الاتفاق كما هو معروض هنا. وأعتقد أن المشكلة تمت دراستها من جميع الزوايا الممكنة من أجل تقديم أعظم الضمانات الأمنية، ولا ينبغي لنا أن نثير الشعور بأن الوضع الذي خلقته هذه الاتفاقيات سيكون أكثر خطورة من بديلها.لكننا نعلم أنه من المستحيل أن نأمل ألا يكون هناك ما نسميه "الإرهاب".

شكوك حول جدوى الشراكة مع الفلسطينيين

وفي كلمته الختامية قال رابين إنه ناقش مع رئيس الأركان إيهود باراك التبعات الأمنية لشكل من أشكال الحكم الذاتي "بسلطة قضائية وبدون سلطة قضائية"، وقال "من الضروري إقامة شراكة مع الفلسطينيين، في حين أنه من غير المعروف على وجه اليقين كيف سيتصرفون في السيطرة. تخيل أننا نترك غزة أولاً، أعتقد أننا سنفعل ذلك على مراحل - لا أفعل ذلك، لست كذلك". "أنا متأكد من أن مدينة غزة ستكون الأولى. ربما سنبدأ بمخيمي اللاجئين. سيتعين علينا المضي قدمًا على مراحل لنرى ما إذا كان [الفلسطينيون] سيسيطرون على السلطة أم لا ومن سيتولى السلطة. سيكون لديك بعد ذلك للتعرف على هؤلاء القادة والتحدث معهم". ويضيف رابين:

تم التوقيع على اتفاقيات أوسلو فعلياً في 13 سبتمبر/أيلول 1993 في البيت الأبيض، مما أدى إلى مصافحة تاريخية بين إسحق رابين وياسر عرفات.