تقرير: السعودية تسعى للحصول على دعم الرئيس أبو مازن لتسهيل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

في إطار المساعي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية عرضت الرياض استئناف تقديم دعمها المالي للسلطة الفلسطينية

قال مسؤولون سعوديون وفلسطينيون سابقون مطلعون أن السعودية عرضت استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن استئناف الدعم الاقتصادي هو مؤشر بأن السعودية تبذل جهودا كبيرة للتغلب على العقبات نحو تطبيع علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل.

مسؤولون سعوديون رسميون صرحوا وفقا للتقرير بأنهم يحاولون الحصول على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن علاقات مفتوحة مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يعطي شرعية أكبر لكل اتفاق ويمنع اي اتهامات ضد الرياض بأنها تضحي بفكرة الدولة الفلسطينية من أجل تحقيق أهدافها.الاعتراف بإسرائيل هو أمر حساس على وجه الخصوص بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كونها دولة تتمتع بمكانة خاصة في العالم الإسلامي والعربي.

وتقول المصادر بأنه من أجل دفع مصالحها، ستبعث السلطة الفلسطينية الأسبوع القادم وفدا كبيرا الى السعودية لمناقشة بما يمكنه المملكة القيام به خلال المباحثات مع إسرائيل لدفع وتسهيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية دولة داعمة وسخية للفلسطينيين 1948، حيث قدمت لهم حتى الآن ما يقارب 5 مليارات دولار بما يشمل دعما مباشرا للسلطة، لكن الرياض بدأت تقليص دعمها للسلطة عام 2016 على خلفية الاتهامات لها بعدم الكفاءة والفساد، حيث انخفضت المساعدات من 174 مليون دولار سنويًا في عام 2019 إلى صفر في عام 2021.