شابة إسرائيلية علقت طائرتها في جدة:"السعوديون عاملونا بدفء وترحيب كبير"

وشكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السعوديين على الاستقبال الدافئ الذي وفروه للركاب الإسرائيليين

روت الشابة الإسرائيلية ايمانويل كارمل إن المسافرين على متن طائرة "طيران سيشل" التي هبطت مساء الاثنين مع 185 مسافرا إسرائيليا بصورة اضطرارية في جدة "لاقوا حفاوة ودفء من السعوديين الذين استقبلوهم بترحيب كبير".

وقالت كارمل :"تعاملوا معنا بشكل جيد جدا عند هبوطنا وخروجنا من الطائرة ، أخذونا من الطائرة وقادونا الى المطار أبلغوننا أين سنبيت واستقبلوننا بترحاب وكانوا لطفاء حتى أنهم حاولوا المزاح، ورافقونا حتى وصولنا الى الفندق وعاملونا بصورة جيدة جدا".

وعن ردة فعل الركاب الإسرائيليين الأولية بعد علمهم انهم سيهبطون بأرض سعودية التي لا تربطها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل قالت :"شعرنا بالخوف والقلق لأننا لم نعرف ما سنواجهه لحظة خروجنا من الطائرة ، أبلغوننا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت تتابع الأمر، وانه حصلنا على أمر هبوط بالسعودية ، وفهمنا أن الأمور يتم متابعتها".

وحين سئلت إن كانت تود العودة مرة الى هناك قالت :"السعوديون كانوا ظرفاء واستقبلوننا بحفاوة وكانوا يبتسمون في وجوههنا، ولم أشعر بأي عداء وشعرت بأنه مرحب بنا".

من جانبه أعرب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم عن تقديره للسلطات السعودية على التعامل "الدافئ" مع المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن الرحلة الجوية التي هبطت اضطراريا في جدة، ونشر في بوست بتويتر "أود التعبير عن بالغ تقديري لتعامل السلطات السعودية الدافئ مع المسافرين الإسرائيليين الذين واجهت طائرتهم أزمة واضطرت للقيام بهبوط اضطراري في جدة، ويسعدني أن الجميع يعودون الى بيوتهم سالمين، أنني اثمن عاليا الحوار.