تقرير: المبعوث الأمريكي الخاص يزور بيروت ويبحث الحدود البرية مع إسرائيل

وقال هوشستاين لنظرائه في لبنان: "لا تعذبوني كما حدث في مفاوضات الحدود البحرية " .

يصل المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين إلى بيروت، اليوم الأربعاء، بجدول أعمال مزدحم شمل زيارة إلى إسرائيل، بحسب الأخبار، وسط تصاعد التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وبحسب ما ورد سيزور المسؤول الأمريكي منصة بحرية في حقل الغاز البحري رقم 9، بالإضافة إلى بيروت والناقورة، حيث تتمركز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبعد ذلك سيفتتح هوكشتاين مفاوضات الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وقال هوشستاين لنظرائه في لبنان: "لا تعذبوني كما حدث في مفاوضات الحدود البحرية " .

وسبق أن كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ "ديار" أن الخارجية الأميركية تريد حل قضايا الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، بعد نجاحها في ترسيم حدودهما البحرية العام الماضي.

وبحسب اللبنانيين، هناك ما لا يقل عن 13 نقطة خلاف بين لبنان وإسرائيل على حدودهما البرية، مع نقطة جديدة محتملة طرحتها الصحيفة التابعة لحزب الله الأسبوع الماضي.

MAHMOUD ZAYYAT / AFP تتمركز مركبة تابعة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) على طول الطريق الرئيسي بالقرب من بلدة الناقورة بجنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

ومن المقرر الأربعاء أيضا أن تصوت الأمم المتحدة على تمديد ولاية قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، الساعة الخامسة مساء بتوقيت إسرائيل، مع تحذير حزب الله من ذلك، كما تطالب الحكومة اللبنانية بإجراء تغييرات.