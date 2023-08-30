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البنتاغون يعلن بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني

i24NEWS

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صورة أرشيفية لسفينة قتالية أمريكية تعبر مضيق هرمز، أثناء انتشارها في منطقة عمليات الأسطول الخامس.
Nicholas Russell/AFPصورة أرشيفية لسفينة قتالية أمريكية تعبر مضيق هرمز، أثناء انتشارها في منطقة عمليات الأسطول الخامس.

ما زلنا نشهد مضايقات على مدى الأسابيع الماضية من قبل الجماعات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني ضد السفن التجارية

أعلن البنتاغون يوم الثلاثاء أن القوات والأصول الإضافية التي تم نشرها في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر ردا على التهديد الإيراني للسفن التجارية في مضيق هرمز ستبقى في المنطقة.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين: "طالما أن هناك حاجة لهذه القوات في المنطقة" فإنها ستبقى.

وأقرت بأنه لا يوجد انخفاض في التهديدات الإيرانية حتى الآن.

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وقال سينغ: "ما زلنا نشهد مضايقات على مدى الأسابيع الماضية من قبل الجماعات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني ضد السفن التجارية... لم نشهد تراجعًا في هذا التهديد، لذلك لا يوجد سبب لسحب القوات".

وفي الشهر الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بنشر 3000 من مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة. وفي وقت سابق من شهر تموز/ يوليو، أرسل البنتاغون أيضًا طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-35 وF-16 وسفينة حربية إلى الشرق الأوسط لحماية الأصول من أي محاولة إيرانية للاستيلاء على السفن.

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