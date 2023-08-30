بحسب موقع "الرسالة" الموالي لحركة حماس، فقد تم العمل على تجهيز منطقة مخصصة لهذه المخيمات شمال قطاع غزة، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال اليوم الأربعاء،

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، التي تنسقها مختلف الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، اليوم الأربعاء، عن إعادة تنظيم "مخيمات العودة" على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبحسب موقع "الرسالة" الموالي لحركة حماس، فقد تم العمل على تجهيز منطقة مخصصة لهذه المخيمات شمال قطاع غزة، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال اليوم الأربعاء، وبحسب الموقع "هذه المبادرة يجب أن تكون خطوة نحو استئناف مسيرات العودة الأسبوعية على طول الحدود، بهدف الاحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة"

وأكدت اللجنة على أن "تهديدات إسرائيل والمستوطنين بحق مدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى تتطلب موقفا جماعيا رافضا من الدول العربية والإسلامية، وتحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف سياسات الاحتلال العدوانية"

وعبر السنوات المنصرمة اتسمت "مسيرات العودة" بـ"العنف والاشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود، من إلقاء الحجارة، وزرع عبوات ناسفة، وإطلاق النار، وتخريب السياج الحدودي، ومحاولات دخول الأراضي الإسرائيلية، وإطلاق بالونات متفجرة وحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"