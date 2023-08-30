وزير الأمن الإسرائيلي يناقش توسيع اتفاقيات إبراهيم والتهديد الإيراني مع المسؤولين الأمريكيين

خلال لقائه مع منسق البيت الأبيض بريت ماكغورك، أثار الوزير غالانت أهمية توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل شركاء إضافيين في المنطقة

عقد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، المتواجد في الولايات المتحدة، اجتماعات الأربعاء، مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية وناقش أهمية توسيع اتفاقيات إبراهيم.

والتقى غالانت بمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بحسب بيان الوزارة.

“خلال لقائه مع منسق البيت الأبيض بريت ماكغورك، أثار الوزير غالانت أهمية توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل شركاء إضافيين في المنطقة. كما أكد على أهمية الترتيبات الأمنية لهذا الغرض”.

وأعرب الوزير غالانت عن تقديره للمنسق لاستثماره المستمر في جهود التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة. كما أثار أهمية الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل”.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير حول اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بوساطة الولايات المتحدة.