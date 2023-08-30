مقتل فلسطيني في مواجهات بين مسلّحين وقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية

"إطلاق النار بدأ مع دخول عناصر الأمن إلى المخيم المكلفين بإزالة المتفجرات وتفكيك الحواجز ولم يتم الكشف عن هوية الضحية بعد"

تحولت اشتباكات داخلية وقعت في مخيم طولكرم للاجئين بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين في الضفة الغربية يوم الأربعاء إلى مقتل مدني فلسطيني، بشكل مأساوي.

وفور تأكيد قوات الأمن الفلسطينية مقتل المدني بالرصاص، بدأت تحقيقا لكشف الظروف المحددة المحيطة بالحدث.

Gili Yaari / Flash90 مدينة طولكرم الفلسطينية الواقعة على الطرف الغربي شمال الضفة الغربية، 18 يوليو، 2018.

وكشف مسؤول أمني فلسطيني لم يذكر اسمه، على علم بالاشتباكات، أنها اندلعت عندما حاول رجال الأمن الاستيلاء على الأسلحة وتفكيك الحواجز التي أقامها مسلحون على الطرق. وواجهت العملية الأمنية، التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال الحد من التهديدات المحتملة، مقاومة من خلال تبادل إطلاق النار.

وذكر المسؤول أن "إطلاق النار بدأ مع دخول عناصر الأمن إلى المخيم المكلفين بإزالة المتفجرات وتفكيك الحواجز". ولم يتم الكشف عن هوية الضحية بعد، ولم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن مقتل المدني بشكل نهائي.

Jaafar Ashtiyeh (AFP) متظاهر فلسطيني يقطع الطريق بإطار مشتعل خلال مواجهات مع حرس الحدود الإسرائيلي عند حاجز حوارة، جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، 16 أكتوبر، 2015.

وفي داخل المجتمع الفلسطيني، غالبًا ما تستخدم الجماعات المسلحة حواجز الطرق، وأحيانًا تستخدم الأجهزة المتفجرة لمواجهة تدخلات قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وركزت الجهود الأخيرة التي بذلتها قوات الأمن الفلسطينية على استعادة السيطرة على البلدات ومخيمات اللاجئين. وقد نشأت هذه المبادرة ردًا على تصاعد العنف، وزيادة عدد الشباب الذين يمتلكون الأسلحة، وزيادة الأنشطة التي تستهدف المصالح الإسرائيلية.