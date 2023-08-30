إسرائيل: إصابة شخص واحد بحالة متوسطة جراء عملية طعن قبل تحييد المنفذ

بحسب التقارير الأولية، تم الإبلاغ عن محاولة تنفيذ هجوم طعن في محطة القطار الخفيف في القدس، مساء الأربعاء، وتحييد المنفذ،

بحسب التقارير الأولية، تم الإبلاغ عن إصابة شخص واحد في محاولة تنفيذ هجوم طعن بمحطة القطار الخفيف في القدس، مساء الأربعاء، وتحييد المنفذ، وتم نقل الضحية البالغة من العمر 25 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك.

ومن جهتها قالت نجمة داوود الحمراء أن "رجلا تعرض للطعن بالقرب من محطة القطار الخفيف في شارع شبتي إسرائيل، وفي وقت لاحق، يعتقد أن المصاب فر إلى شارع شمعون هاتصادقيك في القدس" وتابعت"انتقلت طواقم الإسعاف والمسعفين التابعين لنجمة داوود الحمراء إلى مكان الحادث، وقدمت العلاج الطبي اللازم لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً أصيب بطعنات، وتم بعد ذلك تحويل الرجل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.

وقال المسعفان في نجمة داوود الحمراء، إيلاد روزمارين وسارة كاباه: "عندما وصلنا إلى محطة القطار في شارع شمعون هاتساديك، رأينا رجلاً يبلغ من العمر 25 عامًا واعيًا تمامًا مصابًا بجرح طعنة في الجزء العلوي من جسده، وقدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ لحياته، ونقلناه إلى المستشفى وحالته متوسطة".

ومن جهته قال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية"هذا المساء، وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً، نفذ إرهابي عملية طعن في محطة القطار الخفيف شيفتي إسرائيل في القدس. وعلى الفور وصل عناصر من الشرطة وحرس الحدود من منطقة القدس إلى مكان الحادث وقاموا بتأمين المنطقة"وأشار المصدر إلى أن "في الحقيق الأولي تبين أن ضابطا من شرطة حرس الحدود من القدس، كان مسافرا على متن القطار، لاحظ الهجوم فور وقوعه. وطعن الإرهابي شخصا كان متواجدا في محطة القطار، مما أدى إلى إصابته. وعلى الفور نزل ضابط حرس الحدود من القطار وأطلق النار على الإرهابي مما أدى إلى تحييده. وحالة الشخص المطعون متوسطة (بحسب السلطات الطبية) وتم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج الطبي. وتمت مصادرة السكين المستخدم في الهجوم في مكان الحادث"