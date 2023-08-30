بغض النظر عن التطبيع المحتمل مع السعودية، فهذه مصلحة إسرائيلية راسخة، لتعزيز السلطة الفلسطينية، نحن بحاجة إلى القيام بذلك بغض النظر عن رغبتنا في توسيع التطبيع

عقد عضو الكنيست من حزب العمل الإسرائيلي جلعاد كاريف اجتماعا مع مسؤولين رفيعي المستوى من السلطة الفلسطينية وفتح في رام الله أمس، حسبما أكد كاريف لقناة i24NEWS في مقابلة له، مساء اليوم الأربعاء.

وتمحورت المناقشات حول زيادة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي مع السعودية. وقال كاريف لـ i24NEWS: "الأشخاص الذين التقيت بهم اليوم يعتقدون أنه من مصلحتهم، مصلحة السلطة الفلسطينية، التأكد من عدم تركهم جانبا في هذه العملية".وأضاف كاريف إنه يعتقد أنه "من مصلحة إسرائيل المساعدة في جعل السلطة الفلسطينية أقوى حتى بدون التطبيع"وتابع"بغض النظر عن التطبيع المحتمل مع السعودية، فهذه مصلحة إسرائيلية راسخة، لتعزيز السلطة الفلسطينية، نحن بحاجة إلى القيام بذلك بغض النظر عن رغبتنا في توسيع دوائر اتفاقيات إبراهيم".

وأكد كاريف على أنه "عندما تكون السلطة الفلسطينية ضعيفة، فهذا يعني أن حماس والجهاد يزدادان قوة".

كما هدفت مباحثات كاريف في رام الله إلى بلورة رؤية بديلة لمعالجة ما يشار إليه بحالة "الضم الزاحف". وأعرب المسؤولون الفلسطينيون عن مخاوفهم بشأن الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن التحالف اليميني الإسرائيلي على تطرف الشباب الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 25 مايو/ايار من عام 2021 في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب ما ورد دخل كاريف، الذي يرأس كتلة الكنيست للدفع بحل الدولتين واستئناف المفاوضات الدبلوماسية، إلى رام الله بتصريح من الجيش الإسرائيلي ورافقته قوات الأمن الفلسطينية طوال فترة وجوده هناك.

وفي أعقاب الاجتماع، لم يتم نشر أي صور رسمية، حيث رفض المسؤولون الفلسطينيون الحاضرون الكشف عن هويتهم في الصور.