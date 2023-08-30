الضفة الغربية: إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة استهدفت الجيش الإسرائيلي في نابلس

أصاب الانفجار سيارة عسكرية، فيما انتشرت قوات إضافية في المنطقة لإخراج الجنود المصابين.

أصابت عبوة ناسفة ثلاثة جنود اسرائيليين عند مدخل قبر يوسف فى مدينة نابلس بالضفة الغربية فى وقت متأخر من يوم الاربعاء، وفقا لما ذكرته التقارير، وأصاب الانفجار سيارة عسكرية، فيما انتشرت قوات إضافية في المنطقة لإخراج الجنود المصابين.

وتمركزت قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة لحماية مرور المصلين اليهود إلى الموقع الديني، الذي يقع في المدينة التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

واستمر دخول المصلين إلى الموقع المقدس بعد فترة وجيزة على الرغم من الاشتباكات مع الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق النار حسب التقارير.