وفاة الإسرائيلي متأثرا بإصابته الخطيرة جراء حادث الدهس عند حاجز قرب رام الله وتحييد المنفذ الذي حاول الفرار من المكان

أفادت تقارير أولية بوقوع عملية دهس بالقرب من حاجز مكابيم القريب من القدس صباح اليوم الخميس. وبحسب البيان الأولي فقد تعرض 3 إسرائيليون لإصابات متفاوتة، اثنان منهم بحالة خطيرة، واشارت تقارير لاحقة من المكان بأن عدد المصابين هو ستة.

وفي وقت لاحق، توفي الإسرائيلي الذي أصيب بحالة خطيرة بعد محاولات جهيدة لإنقاذ حياته.

وأفاد مركز شيبا الطبي بوفاة الإسرائيلي الذي وصل على إثر تعرضه للدهس بالقرب من حاجز بيت سيرا الخميس. وبحسب بيان سابق "تم نقل جريح في العشرينات من عمره من الهجوم الذي وقع على حاجز مكابيم إلى مركز شيبا الطبي. وحالته خطيرة ويعاني من إصابات في الجزء العلوي من جسده. ويتلقى العلاج في غرفة الصدمات من قبل الفرق الطبية في مركز طب الطوارئ في شيبا".

ترك منفذ الهجوم الشاحنة ولاذ بالفرار جريا على الأقدام، وتم تحييده بعد مطاردة، بحسب المعلومات الواردة.

ووصلت الى مكان الهجوم سيارات إسعاف من نجمة داود الحمراء وسارع طاقمها لتقديم العلاج الطبي ونقل المصابين إلى مستشفيات شعاري تسيديك، شيبا تل هشومير، وشمير أساف هروفيه، 3 وهم شبان يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا، بينهم: 1 في حالة حرجة مع إصابات في البطن والرأس، و1 في حالة خطيرة، واع ومصاب في البطن، و1 في حالة خفيفة مع كدمات في الأطراف.

Jamal Awad/Flash90 الشرطة في موقع هجوم دهس بالقرب من مكابيم

وقال مسعف نجمة داود الحمراء آفي شيف: "وصلنا إلى مكان الحادث بقوات كبيرة وشاهدنا 3 شبان أحدهم فاقد الوعي ويعاني من إصابات في المعدة والرأس. قدمنا لهم على الفور العلاج الطبي المنقذ للحياة في الميدان وقمنا بإجلائهم تحت العناية المكثفة إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة والثالث في حالة خفيفة."

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وأفيد أن هجوم الدهس وقع في حاجز بيت سيرا قرب رام الله (حاجز مكابيم)، حيث هرب الإرهابي وتم تحييده في حاجز نعالين، بالقرب من موديعين.

Jonathan Shaul/Flash90 الشرطة في موقع هجوم دهس بالقرب من مكابيم

وفي بيان للناطق بلسان وزارة الأمن فإن "الإرهابي الذي نفذ العملية عند معبر مكابيم (بيت سيرا) هرب بسيارته باتجاه معبر حشمونائيم القريب من رام الله. وتم نشر حراس أمن من سلطة المعابر التابعة لوزارة الدفاع في معبر حشمونائيم، بعد تلقي معلومات من جيش الدفاع الإسرائيلي، وتم التعرف على الإرهابي وتحييده، ولم تقع إصابات أخرى، وتم إغلاق معبر الحشمونائيم في كلا الاتجاهين".

يتبع..