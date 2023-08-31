تقرير: إيران تبطئ وتيرة تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع قنبلة نووية

من شأن الخطوة أن تسهم في تخفيف التوترات بين طهران وواشنطن، والتي أدت إلى مناقشة إطلاق سراح السجناء الأمريكيين وإلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية

تنوي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشارة في تقريرها القادم إلى أن إيران تعمل على إبطاء مخزونها من اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة، وفق النشر اليوم الخميس.

وفقًا لبلومبرج، تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار تقريرها ربع السنوي حول التطورات النووية الإيرانية قبل اجتماع مجلس الإدارة في 11 أيلول/ سبتمبر. وقالت الصحيفة إن بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستظهر أن طهران تبطئ إنتاجها من اليورانيوم المخصب عالي الجودة، وهو مكون أساسي في القنبلة الذرية.

وذلك أمر من شأنه أن يسهم في تخفيف التوترات بين طهران وواشنطن، والتي أدت بالفعل إلى مناقشة إطلاق سراح السجناء الأمريكيين وإلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية.

وقد تكون الخطوة التالية هي استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والتي توقفت العام الماضي. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت في بداية العام جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7 بالمئة وهو مستوى قريب من حافة صنع قنبلة نووية.