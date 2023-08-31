إيران: إحباط محاولة إسرائيلية لضرب برنامج الصواريخ التابع لوزارة الدفاع

وكانت هذه الشبكة، بتوجيه مباشر من جهاز الموساد، تهدف إلى تحويل الصواريخ المصنعة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية

أصدرت وزارة الدفاع الإيرانية بيانا يوم الخميس قالت فيه إنها أحبطت هجوما تخريبيا مزعوما نظمه الموساد الإسرائيلي ضد برنامج الصواريخ في البلاد، ووصفت الوزارة العملية بأنها "العملية الاستخباراتية والأمنية هي الأكثر تعقيداً في السنوات الأخيرة".

وبحسب البيان، فإن أجهزة التجسس الإسرائيلية كانت تستهدف دائمًا صناعة الصواريخ الإيرانية بسبب "فعاليتها الاستراتيجية" في "خلق الردع ضد تهديدات العدو".

"نظرًا للاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال تصميم وإنتاج جميع أنواع الأنظمة والصواريخ اللازمة على مختلف النطاقات، فقد تم في السنوات الأخيرة تصميم وتنفيذ مشاريع معلوماتية وأمنية متعددة الطبقات تحت ستار شراء قطع لخداع "خدمات منافس".

وأضافت أن العملية نظمتها "شبكة محترفة تماما" من العملاء الإسرائيليين، الذين كانوا يعتزمون تركيب أجزاء معيوبة في دورة إنتاج الصواريخ الإيرانية المتقدمة.

وأضاف البيان أن "هذه الشبكة، بتوجيه مباشر من جهاز الموساد، كانت تهدف إلى تحويل الصواريخ المصنعة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال، وذلك من خلال بيع الجزء المجهز منها".

وأضاف أن "برنامج العدو الصهيوني" كان تحت مراقبة المخابرات الإيرانية منذ البداية وتم "تحييد الشبكة من خلال اعتقال عملائها".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تحديد كافة طرق وأنشطة الموساد لتوريد ونقل القطعة التي كانوا يبحثون عنها، إلى جانب ضباط أجانب وعملاء داخليين، ووضعها تحت مظلة المخابرات".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران كشفت عن 14 عميلا للموساد.