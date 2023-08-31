السعودية والصين في مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة السعودي فياض الرويلي اللواء فان جيان جون رئيس فريق العمل العسكري الصيني السعودي المشترك

أجرت السعودية والصين مباحثات عسكرية بهدف تعزيز التعاون الدفاعي على ما أفادت الأربعاء وزارة الدفاع السعودية على ضوء انتعاش العلاقات منذ توقيع اتفاق الشراكة الشاملة أواخر العام الماضي.

وبحسب البيان فقد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة السعودي فياض الرويلي اللواء فان جيان جون رئيس فريق العمل العسكري الصيني السعودي المشترك.

وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه".

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال زيارة الأخير للمملكة مؤكدا أن زيارته ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع المملكة والعالم العربي ودول الخليج، وفق النشر في الأناضول.