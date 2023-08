لبنانيون من أصول أرمنية يرشقون سفارة أذربيجان في بيروت بالحجارة

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان، الخميس، إن مجموعة مكونة من نحو 50 شخصًا قامت بكسر السياج المحيط بالمبنى الإداري للسفارة في بيروت وألقت زجاجات تحتوي طلاء ومتفجرات على المبنى.

ولم يسفر الاعتداء عن إصابة أي من موظفي السفارة، فيما أكد على زيادة التدابير الأمنية في السفارة واستمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداء.