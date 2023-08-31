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لبنانيون من أصول أرمنية يرشقون سفارة أذربيجان في بيروت بالحجارة

i24NEWS

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علم أذربيجان العملاق يرفرف على مبنى إداري في باكو، أذربيجان.
AP Photo/Darko Vojinovicعلم أذربيجان العملاق يرفرف على مبنى إداري في باكو، أذربيجان.

ولم يسفر الاعتداء عن إصابة أي من موظفي السفارة، فيما أكد على زيادة التدابير الأمنية في السفارة واستمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداء

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان، الخميس، إن مجموعة مكونة من نحو 50 شخصًا قامت بكسر السياج المحيط بالمبنى الإداري للسفارة في بيروت وألقت زجاجات تحتوي طلاء ومتفجرات على المبنى.

ولم يسفر الاعتداء عن إصابة أي من موظفي السفارة، فيما أكد على زيادة التدابير الأمنية في السفارة واستمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداء.

https://twitter.com/i/web/status/1697156129246130648

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وبوصول قوات الأمن إلى المكان بعد إبلاغ الجهة المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية بالاعتداء، فر المعتدون من المنطقة.

ولفت البيان إلى رفع مذكرة إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتحديد هوية مرتكبي هذا الاعتداء على السفارة واعتقالهم.

https://twitter.com/i/web/status/1697209492809658458

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