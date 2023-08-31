إسرائيل تحذّر مواطنيها: "قد تحاول حركتي حماس والجهاد الإسلامي اختطاف إسرائيليين في الخارج"

وحذرت اسرائيل أيضًا من أن هناك زيادة في التهديد المحتمل للإرهاب في السويد والدنمارك، بسبب حوادث حرق نسخة من القرآن الكريم في البلدين

نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ، اليوم الخميس، تحديثا بشأن تحذيرات السفر خلال الأعياد اليهودية الواقعة في شهر أيلول القادم، وحذرت، من بين أمور أخرى، من احتمال قيام حماس والجهاد الإسلامي بمحاولة اختطاف إسرائيليين أو يهود خارج حدود إسرائيل، بسبب الجمود في المفاوضات المتعلقة بقضية الأسرى والمفقودين.

وحذر المجلس أيضًا من احتمالية أكبر لنشاط إيراني في جورجيا وتركيا وأذربيجان ودول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​وبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبحسب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تواصل العناصر الإيرانية محاولاتها للاتصال بالمواطنين الإسرائيليين في إسرائيل والخارج، تحت غطاء تجاري أو انتحال صفة أخرى، من أجل الضرر بهم. وفي هذا السياق، تم كشف وإحباط عدد من النوايا الإيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم في العام الماضي.

كما وحذر المجلس أيضًا من أن هناك زيادة في التهديد المحتمل للإرهاب في السويد والدنمارك، بسبب حوادث حرق نسخة من القرآن الكريم في البلدين.

ونشرت "شعبة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي" هذه التحذيرات حول التهديد الذي يواجهه الإسرائيليون في الخارج لزيادة وعي الجمهور الإسرائيلي بالتهديدات التي تواجهه في أجزاء مختلفة من العالم واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك.