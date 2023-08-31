إسرائيل: متظاهر يحمل لافتة تقارن نتنياهو بهتلر

وزير الصحة في الحكومة الإسرائيلية موشيه اربيل"تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بهتلر أمر خطير وفظيع ولا تحميه حرية التعبير".

رفع أحد المشاركين في مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية ودعما دعما للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا خارج مكتبها في تل أبيب، اليوم الخميس، لافتة تشبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالديكتاتور النازي أدولف هتلر".

وشارك في المظاهرة قدامى المحاربين في وحدة النخبة للحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي 8200، ورئيس نقابة المحامين ومنظمة "بناء البديل".

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اللافتة التي رفعها المتظاهر، مع رسم توضيحي لرئيس الوزراء وهو يحمل إعلان الاستقلال ويمزقه، كل ذلك تحت عنوان "كفاحي" وهو اسم كتاب "السيرة الذاتية" من الذي يشرح فيه هتلر أسس الأيديولوجية النازية.

وقال وزير الصحة في الحكومة الإسرائيلية موشيه اربيل "أدين بشدة المتظاهرين الذين أضروا بذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا وعذبوا ودمروا خلال المحرقة الرهيبة" وتابع "تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بهتلر أمر خطير وفظيع ولا تحميه حرية التعبير".

جدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية، نظمت، صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "الحكومة تهاجم حراس البوابة؟ لن نترك حراس بوابة الديمقراطية وشأنهم".

وجاء المشاركون لدعم المسشتارة القضائية غالي بهاراف-ميارا، ومدير هيئة المؤسسات الحكومية ميخال روزنباوم، الذي عزله وزير أمسالم من منصبه، وكذلك رئيسة المحكمة العليا إستير حايوت، وهتف المشاركون "نحن جداركم المنيع وسياج دولة القانون. جئنا لنقويكم ونحييكم ونقول لكم: واصلوا الدفاع عن دولة القانون دون خوف".