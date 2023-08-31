مجلس الأمن يصوت لصالح تمديد مهمة الـ"يونيفيل" في لبنان لمدة عام

يأتي ذلك بعد تأجيل التصويت أمس الأربعاء، بسبب خلافات بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات بشأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة،

صوت مجلس الأمن، اليوم الخميس، لصالح تمديد مهمة قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة(يونيفيل) في لبنان لمدة، عام، بغالبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، في ما أعربت المندوبة اللبنانيةعن اسفها "لعدم اخذ مجلس الامن تحفظات لبنان على القرار بالحسبان"

وبحسب قناة الـ"إل بي سي أي"، فقد طرأت تعديلات على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل، حيث أعادت التعديلات التأكيد على حرية تنقل القوات الدولية وفقا لاتفاقية الصوفا، لكنها أضافت السماح للقوات الدولية بالقيام بدوريات غير معلنة كما انها شطبت عبارة أطراف بلدة الماري، مشروع المسودة في نصه غير النهائي سيطرح على التصويت إما مباشرة وإما عبر طلب تعديلات شفهية.

يأتي ذلك بعد تأجيل التصويت أمس الأربعاء، بسبب خلافات بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات بشأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة، ويصادف الخميس 31 أغسطس/آب موعد انتهاء ولاية القوات العاملة في البلاد منذ العام 1978.

ومن جهته أعرب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، عن اسف بلاده "لعدم أخذ تحفظات لبنان الدولة المضيفة لليونيفيل موضع الإهتمام في القرار"، في ما أعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، عن"اسفنا لأن النص الذي اعتمد لم يراع التوفيق الذي تم التوصل إليه مع لبنان"

وتسيّر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، ويجدّد التفويض لها سنوياً، حيث انتهى التفويض الحالي، اليوم الخميس.

ويتزامن السجال في مجلس الأمن، مع تصاعد التوتر الكلامي بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إذ تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري". وصاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن اللغة المستخدمة في صياغة القرار أضعفت قدرة (يونيفيل) على التحرك بحرية.