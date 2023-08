كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الجندي الذي قُتل في هجوم دهس عند حاجز مكابيم بالقرب من القدس، اليوم الخميس، هو ماكسيم مولتشانوف البالغ من العمر 20 عاما" مشيرة إلى أن "مولتشانوف جاء إلى إسرائيل من أوكرانيا قبل عدة سنوات، وتم إخطار والديه، اللذين لا يزالان يعيشان في خاركيف، بالحادث"

وأصيب ثلاثة جنود آخرين عندما دهستهم شاحنة ولاذوا بالفرار من مكان الحادث. وبحسب الجيش الإسرائيلي، أصيب أحدهم "بجروح خطيرة" بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم "تحييد" المنفذ