"مولتشانوف جاء إلى إسرائيل من أوكرانيا قبل عدة سنوات، وتم إخطار والديه، اللذين لا يزالان يعيشان في خاركيف، بالحادث"

كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الجندي الذي قُتل في هجوم دهس عند حاجز مكابيم بالقرب من القدس، اليوم الخميس، هو ماكسيم مولتشانوف البالغ من العمر 20 عاما" مشيرة إلى أن "مولتشانوف جاء إلى إسرائيل من أوكرانيا قبل عدة سنوات، وتم إخطار والديه، اللذين لا يزالان يعيشان في خاركيف، بالحادث"

وأصيب ثلاثة جنود آخرين عندما دهستهم شاحنة ولاذوا بالفرار من مكان الحادث. وبحسب الجيش الإسرائيلي، أصيب أحدهم "بجروح خطيرة" بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم "تحييد" المنفذ

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وكانت وقعت، صباح اليوم الخميس، عملية دهس بالقرب من حاجز مكابيم القريب من القدس أسفرت عن قتيل واحد و6 مصابين. وأشارت تقارير إلى تعرض سبعة إسرائيليين لإصابات متفاوتة، اثنان منهم بحالة خطيرة،

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أن الجندي الذي قُتل في هجوم دهس بالقرب من القدس هو ماكسيم مولتشانوف، 20 عاما. هاجر مولتشانوف البالغ من العمر 20 عامًا إلى إسرائيل من أوكرانيا، وعاش في هرتسليا. وخدم كمقاتل في فرقة الإطفاء 282. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "المقاتل تمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته". وتم إرسال رسالة إلى عائلته".

وأفاد مركز شيبا الطبي بوفاة الإسرائيلي الذي وصل على إثر تعرضه للدهس بالقرب من حاجز بيت سيرا الخميس. وبحسب بيان سابق "تم نقل جريح في العشرينات من عمره من الهجوم الذي وقع على حاجز مكابيم إلى مركز شيبا الطبي. وحالته خطيرة ويعاني من إصابات في الجزء العلوي من جسده. ويتلقى العلاج في غرفة الصدمات من قبل الفرق الطبية في مركز طب الطوارئ في شيبا".

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة بإجراء تقييم للوضع الأمني في الكرياه (مقر وزارة الأمن في تل أبيب) بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، وسط ما يصفه مراقبون بتدهور الأوضاع الأمنية وتواتر الهجمات الفلسطينية.

تابع منفذ الهجوم قيادة الشاحنة تاركا وراءه مسرح الهجوم، وتم تحييده بعد مطاردة، قرب حاجز حشمونائيم، بحسب المعلومات الواردة. ووصلت الى مكان الهجوم سيارات إسعاف من نجمة داود الحمراء وسارع طاقمها لتقديم العلاج الطبي ونقل المصابين إلى مستشفيات شعاري تسيديك، شيبا تل هشومير، وشمير أساف هروفيه، 3 أشخاص وهم شبان يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا، بينهم: 1 في حالة حرجة مع إصابات في البطن والرأس، و1 في حالة خطيرة، واع ومصاب في البطن، و1 في حالة خفيفة مع كدمات في الأطراف.