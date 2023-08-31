وزير خارجية إيران من بيروت: لا نريد للبنان إلا الخير والاستقرار والسلام

ندعو جميع الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتفاهم. وبطبيعة الحال، فإن شعب وقادة لبنان الواعين هم من يجب أن يقرروا"

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان فور وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت إن طهران لا تريد للبنان إلا الخير والاستقرار والتنمية والسلامط وتابع ‘‘أننا سنواصل دعمنا القوي للبنان’’ داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى اختيار رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتفاهم"

جاءت تصريحات عبداللهيان لدى وصوله إلى بيروت في ختام زيارة استغرقت يومين إلى دمشق، وأضاف : ‘‘في المحادثات التي سنجريها مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، ندعو جميع الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتفاهم. وبطبيعة الحال، فإن شعب وقادة لبنان الواعين هم من يجب أن يقرروا انتخاب الرئيس"

وأكد عبد اللهيان على أنه "نتوقع من جميع دول المنطقة وخارجها المساعدة في تحسين وضع لبنان في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل" وقال "نعتقد أن قادة لبنان وشعبه يمتلكون الحكمة اللازمة لاتخاذ القرار السياسي في انتخاب الرئيس واستكمال هذا الوضع السياسي"

وفي اشارة الى زيارته للسعودية قال وزير الخارجية"سمعنا خلال المحادثات مع المسؤولين السعوديين تصريحات ايجابية وبناءة حول مساعدة الوضع في لبنان. ونحن ندعو كافة الدول إلى المساعدة والتعاون اقتصاديًا مع لبنان، وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمها القوي للبنان"

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قام بزيارة الى سوريا استغرقت يومين التقى خلالها بالرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء حسين عرنوس ووزير الخارجية فيصل المقداد، للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.