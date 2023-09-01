إستطلاع إسرائيلي: الائتلاف الحكومي يستمر بالهبوط لصالح غانتس وكتلة المعارضة

يزيد معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس من قوته ويحصل على 31 مقعدًا في حال أجريت الانتخابات اليوم

على خلفية موجة العمليات، واستمرار تفشي الجريمة في المجتمع العربي، وتسريب اللقاء بين وزير الخارجية ايلي هوهين ونظيرته الليبية، وأول رحلة ركاب مرئية من الغرب السعودي إلى إسرائيل، والصراع المتصاعد بين وزير العدل والمستشار القانوني للحكومة الائتلاف يواصل ضعفه وفقدان سلطته.

جاء ذلك بحسب استطلاع صحيفة "معاريف" الذي أجرته مؤسسة "Lazar Researches" بقيادة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel14ALL والذي نشر صباح اليوم الجمعة.

Yonatan Sindel/Flash90 عضو الكنيست بيني غانتس في مناقشة وتصويت على مشروع قانون المعقولية في قاعة الجمعية في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، 23 يوليو ، 2023

وبحسب الاستطلاع، يزيد معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس من قوته ويحصل على 31 مقعدًا في حال أجريت الانتخابات اليوم، كما يحصل حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس المعارضة لابيد على 17 مقعد. في المقابل، في كتلة المعارضة يتراجع حزب الجبهة والعربية للتغيير إلى 5 مقاعد، وتبقى أحزاب المعارضة الأخرى دون تغيير.

في المعسكر الائتلافي، يحافظ حزب الليكود على قوته بـ 27 مقعدا، والحزب الديني القومي- الصهيونية الدينية يفقد من قوته مقعدًا. ويشكل ائتلاف نتانياهو الحاكم، المؤلف من أحزاب قومية ودينية، بعد انتخابات جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وردا على سؤال لو أجريت انتخابات كنيست جديدة اليوم لمن ستصوت؟ - وكانت الإجابات كالتالي:

يحصل الليكود على 27 مقعدا، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، كما يحصل حزب "شاس" المتدين على 10 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" المتدين أيضا على 7 مقاعد ويحصل حزب "عوتسماة يهوديت" بقيادة بن غفير على 4 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 31 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 17 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، ومثلها لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 4 مقاعد.

ويحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، فيما يفشل حزبي "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.