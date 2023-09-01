جهاز الأمن الإسرائيلي يجري تقييمًا للوضع في مقر وزارة الأمن في تل أبيب بعد العمليات الأخيرة

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء امس الخميس، مناقشة خاصة في "الكيريا" (مبنى وزارة الأمن في تل أبيب) بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية

على خلفية تراكم العمليات في الـ24 ساعة الأخيرة ، وفي ظل الانتقادات العامة للهجمات، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء امس الخميس، مناقشة خاصة في "الكيريا" (مبنى وزارة الأمن في تل أبيب) بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، وزير الأمن يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

تناول الأجتماع عدة نقاط بحث أهمها الهجمات والعمليات في الضفة الغربية وارتباطها بالتوتر في شمالي البلاد، وكذلك مسألة مواصلة خطوات التنسيق مع السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات ملموسة.

وتعتقد المؤسسة الأمنية أن إسرائيل يجب أن تستمر في سياسة التمييز بين "الإرهابيين" والسكان المدنيين وتجنب العقاب الجماعي. ووفقا لأحد التقديرات، قد تكون فترة الأعياد اليهودية (سبتمبر\أيلول) مليئة بالتوترات الأمنية في الحرم القدسي أيضا. في غضون ذلك، تم في الفترة الأخيرة تلقي ما لا يقل عن 200 تحذير من هجمات أو عمليات في الأراضي الإسرائيلية يوميا.

كما أجرى وزير الدفاع يوآف غالانت تقييما للوضع مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، وقال: "إن دولة إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي ضد المدنيين، وضد جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحرسونهم وفي المستوطنات، سنصل إلى كل إرهابي ونحاسبه، وكل من ينوي المس بأمن مواطني إسرائيل، سنعرف كيف نحمي مواطنينا وسننتصر حتمًا".