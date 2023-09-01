على خلفية التصعيد في الضفة الغربية: حماس تخشى تحركًا إسرائيليًا

وبحسب مصادر فلسطينية، في ظل التصعيد في الضفة الغربية، تخشى حماس من قيام إسرائيل بتنفيذ عملية تصفية في مقرها الضفة، والذي يقع في قطاع غزة

بحسب مصادر فلسطينية، في ظل التصعيد في الضفة الغربية، تخشى حماس من لجوء إسرائيل إلى عمليات اغتيال مستهدفة في مقر الضفة، والذي يقع في قطاع غزة. جاء ذلك بحسب ما نشرت قناة كان 11 الإسرائيلية أمس الخميس.

على رأس المقر الرئيسي يوجد العاروري، لكن الخوف في غزة هو أن العاروري لن يكون هو الهدف - كما ألمح بوضوح هذا الأسبوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ربما سيكون نشطاء كبار في المقر. وهؤلاء النشطاء ليسوا من قادة حماس، وجميعهم تم إطلاق سراحهم من صفقة شاليط وتم ترحيلهم إلى قطاع غزة عند إبرام الصفقة.

وتعيش عائلات هؤلاء الناشطين في منطقة الضفة الغربية. وهكذا، فمن مقرهم في قطاع غزة، يقومون بتأسيس خلايا للجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، من خلال معرفتهم المبكرة بالبيئة هناك.

في ظل سلسلة الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي، اجتمع رئيس الوزراء نتنياهو أمس لتقييم الوضع في "الكيريا"، حيث استدعى إليه بشكل غير عادي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.