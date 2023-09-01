مقتل فلسطيني (36 عاما)خلال تبادل إطلاق النار في بلدة عقابا بالضفة الغربية`

عبد الرحيم فايز غانم، 36 عاماً قتل خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في إحدى قرى شمال الضفة الغربية

قتل فلسطيني من قرية عقابا، صباح اليوم (الجمعة)، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في إحدى قرى شمال الضفة الغربية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عبد الرحيم فايز غانم، 36 عاماً، أصيب بالرصاص الحي في رأسه وعليه قتل فورًا.

وبدأت المواجهة باعتقال أسير محرر وأفراد عائلته في القرية من قبل الجيش، وتصاعدت عندما أطلقت مجموعة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي النار على الجيش. مما أدى إلى مقتل فايز غانم على الفور، وإصابة عدد آخر بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط واستنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي الأسبوع الماضي، قُتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في نابلس خلال تبادل إطلاق النار عندما كانت القوة تحمي مصلين يهود. وبعد يومين، أصيب فلسطيني بجروح قاتلة بنيران حية أطلقتها قوات الأمن في قرية بيتا بالقرب من القدس. نابلس، عندما أدار ظهره للجنود وكان أعزلاً.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت صباح اليوم، بلدة عقابا وحاصرت شابا داخل منزل لعدة ساعات للضغط عليه لتسليم نفسه، وأطلقت القذائف تجاه المنزل ودمرته، ولاحقا انسحبت من البلدة دون أن تتمكن من اعتقال الشاب. كما اعتقلت قوات الجيش فجر اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر بأن القوات اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، واعتقلت المواطنين محمد حسام عبيد من منطقة الضاحية، ومحمد حسن القطناني من المساكن الشعبية، بعد أن فتشت منزليهما.

والخميس، قتل جندي إسرائيلي دهسا في هجوم نفذه فلسطيني كان يقود شاحنة عند حاجز عسكري بين إسرائيل والضفة الغربية، قبل أن يُقتل بدوره. ومساء الأربعاء، قَتَل شرطي إسرائيلي فتى فلسطينيا يبلغ الرابعة عشرة بعد أن جَرَح بسكين مدنيا في القدس على تخوم شطري المدينة.

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 225 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا.