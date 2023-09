أكبر حفل زفاف في الشرق الأوسط بتكلفة 2 مليون دولار بمشاركة أكثر من 50 ألف ضيف

أحمد طارق النشتة، الابن الأكبر لرجل أعمال فلسطيني معروف، تزوج الأسبوع الماضي من عروسه الدكتورة ريم فتحية من القدس الشرقية، في حفل رائع للغاية - والذي توجعت انظار المنطقة بأكملها عليه.

