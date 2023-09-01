أكبر حفل زفاف في الشرق الأوسط بتكلفة 2 مليون دولار بمشاركة أكثر من 50 ألف ضيف

ودُعي أكثر من 50 ألف ضيف إلى حفل الزفاف الفاخر، الذي أقيم في قرية بيت عور التحتا في منطقة رام الله، واستثمر فيه مبالغ ضخمة - ما يقرب من 2 مليون دولار

أحمد طارق النشتة، الابن الأكبر لرجل أعمال فلسطيني معروف، تزوج الأسبوع الماضي من عروسه الدكتورة ريم فتحية من القدس الشرقية، في حفل رائع للغاية - والذي توجعت انظار المنطقة بأكملها عليه.

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ودُعي أكثر من 50 ألف ضيف إلى حفل الزفاف الفاخر، الذي أقيم في قرية بيت عور التحتا في منطقة رام الله، واستثمر فيه مبالغ ضخمة ما يقرب من 2 مليون دولار.

والد العريس رجل الأعمال طارق النشطة يحتل المركز الثالث في قائمة أغنى أغنياء أراضي السلطة الفلسطينية. يمتلك مجموعة شركات منها شركة متخصصة في الوقود والطاقة.

وأقيم حفل الزفاف بحضور كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومن بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. وبناء على ذلك، تواجد المئات من رجال الأمن لتأمين الحدث. وكان هناك أيضًا من اهتموا بالأجواء وفرح الجماهير بحضور ستة مطربين يتمتعون بشعبية كبيرة، وبعضهم سافروا بالطائرة مباشرة من الأردن لتقديم عروضهم في هذا الحدث.

كما كان الطعام في حفل الزفاف بكميات كبيرة حتى لا يجوع أحد من الضيوف. وكان تحت تصرفهم حوالي 6 أطنان من الفاكهة، وطن ونصف من اللحوم، وما لا يقل عن طن من الحلويات. كان الاحتفال مصحوبًا بعرض للألعاب النارية كلف عشرات الآلاف من الدولارات.