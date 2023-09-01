دار كريستيز للمزادات تلغي بيع المجوهرات المرتبطة بالنهب النازي للممتلكات اليهودية

قالت دار كريستيز للمزادات إنها "اتخذت قرارا بعدم المضي قدما في أي عمليات بيع أخرى لأصول ممتلكات هايدي هورتن"

قررت دار كريستيز للمزادات، إلغاء مزاد لآخر مجموعة من مجوهرات المليارديرة النمساوية هايدي هورتن، بعد الجدل الدائر حول علاقة زوجها بألمانيا النازية.وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها إلى وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، قالت دار كريستيز للمزادات إنها "اتخذت قرارا بعدم المضي قدما في أي عمليات بيع أخرى لأصول ممتلكات هايدي هورتن"، مؤكدة تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتضم مجموعة هورتن أكثر من 700 قطعة من المجوهرات، تم بيع معظمها في شهر مايو/ايار المنصرم بمبلغ إجمالي قدره 202 مليون دولار. وكان من المقرر بيع القطع الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.

ورداً على منتقديها، ادعت دار المزادات المرموقة أنه سيتم التبرع بجميع عائدات البيع لقضايا خيرية، في ما أكد البائع بالمزاد والمدير الدولي للمجوهرات في كريستيز راهول كاداكيا،، أن "كريستي ستقدم مساهمة كبيرة من عائدات البيع للمؤسسات اليهودية وتعليم المحرقة، ذات أهمية حيوية".

وفي السياق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مؤسسة ياد فاشيم ومنظمات أخرى رفضت تبرعات البائع بالمزاد، بسبب أصل ثروة زوج هايدي هورتن. على وجه الخصوص، انتقدت اللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية (CRIF) عملية البيع باعتبارها غير لائقة.

بنى هيلموت هورتن ثروته في وقت مبكر من عام 1936 من خلال الاستحواذ على شركة Alsberg للنسيج، التي فر أصحابها اليهود، قبل الاستيلاء على العديد من المتاجر الأخرى المملوكة لليهود.