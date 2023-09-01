وزير خارجية إيران لحماس والجهاد من بيروت:"طهران لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة"

طهران"تتمسك باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض"نمشيرا إلى أن "إيران لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة".

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، بعد اجتماع مغلق في بيروت مع قيادتي حركتي حماس والجهاد ،إن طهران"تتمسك باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض"نمشيرا إلى أن "إيران لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة".

ومن جهتها جددت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع أمير عبد اللهيان تمسكها بخيار "المقاومة" "خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني، وعدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة".

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، قد وصل، أمس الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، قد قال إن "طهران لا تريد للبنان إلا الخير والاستقرار والتنمية والسلامط وتابع ‘‘أننا سنواصل دعمنا القوي للبنان’’ داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى اختيار رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتفاهم"

جاءت تصريحات عبداللهيان لدى وصوله إلى بيروت في ختام زيارة استغرقت يومين إلى دمشق، وأضاف : ‘‘في المحادثات التي سنجريها مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، ندعو جميع الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتفاهم. وبطبيعة الحال، فإن شعب وقادة لبنان الواعين هم من يجب أن يقرروا انتخاب الرئيس".

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ قد نشر، أمس الخميس، تحديثا بشأن تحذيرات السفر خلال الأعياد اليهودية الواقعة في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وحذرت، من بين أمور أخرى، من احتمال قيام حماس والجهاد الإسلامي بمحاولة اختطاف إسرائيليين أو يهود خارج حدود إسرائيل، بسبب الجمود في المفاوضات المتعلقة بقضية الأسرى والمفقودين.

وحذر المجلس أيضًا من احتمالية أكبر لنشاط إيراني في جورجيا وتركيا وأذربيجان ودول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​وبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبحسب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تواصل العناصر الإيرانية محاولاتها للاتصال بالمواطنين الإسرائيليين في إسرائيل والخارج، تحت غطاء تجاري أو انتحال صفة أخرى، من أجل الضرر بهم. وفي هذا السياق، تم كشف وإحباط عدد من النوايا الإيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم في العام الماضي.