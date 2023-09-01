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إسرائيل: نتنياهو ينفي المعلومات التي أعلنها بن غفير بشأن زيارات السجناء الأمنيين

i24NEWS

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بنيامين نتنياهو وإيتمار بن جفير في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، 28 ديسمبر 2022.
Olivier Fitoussi/Flash90بنيامين نتنياهو وإيتمار بن جفير في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، 28 ديسمبر 2022.

مكتب نتنياهو"لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن قبل المناقشات الأولية حول هذا الموضوع والتي ستجرى الأسبوع المقبل بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية".

أعلن الأسرى الأمنيون الفلسطينيون، اليوم الجمعة، عزمهم البدء في إضراب عن الطعام احتجاجا على القيود التي فرضها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وقال السجناء إن "الإضراب سيبدأ في 14 سبتمبر/أيلولالجاري"

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وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، قال بن غفير إنه "لن يُسمح للسجناء الأمنيين الفلسطينيين الآن بزيارة عائلاتهم إلا مرة واحدة كل شهرين"، بينما كان بإمكانهم في السابق القيام بذلك كل شهر. المعلومات التي نفاها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم الجمعة، وقال في بيان "ردا على التقارير التي تفيد باتخاذ قرار بشأن السجناء الأمنيين، فهذه أخبار كاذبة"وتابع "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن قبل المناقشات الأولية حول هذا الموضوع والتي ستجرى الأسبوع المقبل بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية".

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يريد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين المدانين بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب" في ما يتعلق بظروف اعتقالهم التي يعتبرها مريحة للغاية. وقال أيضًا إنه "سيقترح تشريعًا يسمح بعقوبة الإعدام على بعض الجرائم الإرهابية"

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