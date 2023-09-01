قام المتظاهرون بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة والعبوات الناسفة محلية الصنع على القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من السياج.

تجمع عشرات الشباب الفلسطينيين، بعد ظهر اليوم الجمعة، على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل للاحتجاج في إطار"مسيرات العودة الأسبوعية"، وقاموا بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة والعبوات الناسفة محلية الصنع على القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من السياج.

وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية أن "ثلاثة شبان على الأقل أصيبوا بجروح جراء إجراءات مكافحة الشغب الإسرائيلية"

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، التي تنسقها مختلف الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، قد أعلنت، الأربعاء المنصرم، عن إعادة تنظيم "مخيمات العودة" على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبحسب موقع "الرسالة" الموالي لحركة حماس، فقد تم العمل على تجهيز منطقة مخصصة لهذه المخيمات شمال قطاع غزة، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال اليوم الأربعاء، وبحسب الموقع "هذه المبادرة يجب أن تكون خطوة نحو استئناف مسيرات العودة الأسبوعية على طول الحدود، بهدف الاحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة"