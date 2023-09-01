المرصد السوري: مقتل 9 من عناصر الجيش السوري و3 من هئية تحرير الشام في ريف اللاذقية

ووثق المرصد السوري مقتل 12 عنصرا ( 9 من قوات الجيش السوري، و3 من لواء “معاوية بن أبي سفيان” التابع لهيئة تحرير الشام) كما أصيب آخرين بينهم ناشط إعلامي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية في ريف اللاذقية التي نفذتها هيئة تحرير الشام ضد مواقع قوات الجيش السوري على محور الصراف بمنطقة جبل الأكراد.

ووثق المرصد السوري مقتل 12 عنصرا ( 9 من قوات الجيش السوري، و3 من لواء “معاوية بن أبي سفيان” التابع لهيئة تحرير الشام) كما أصيب آخرين بينهم ناشط إعلامي.

وبذلك، يرتفع إلى 368 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك 239 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 205 من العسكريين و79 من المدنيين بينهم 26 طفل و11 سيدات بجراح متفاوتة.