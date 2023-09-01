للأسبوع الثالث على التوالي : متظاهرون يوقفون القطار الخفيف "ترام" في تل أبيب

وقعت عمليات توقيف القطار الخفيف في شارع القدس في يافا، مما أدى إلى توقف جميع خطوط "ترام" القريبة وإنزال الركاب قسراً،

عمل المتظاهرون في تل أبيب، اليوم الجمعة، على تعطيل آخر عربات القطار الخفيف"ترام"،وأغلقوا المسارات احتجاجا على عدم توفر وسائل النقل العام أيام السبت، للأسبوع الثالث على التوالي.

ووقعت عمليات توقيف القطار الخفيف في شارع القدس في يافا، مما أدى إلى توقف جميع خطوط "ترام" القريبة وإنزال الركاب قسراً، ونظم المتظاهرون "درسًا في التربية المدنية" وهميًا على المسارات المزودة بمكاتب وكراسي، (في إشارة إلى بداية العام الدراسي) ناقشوا خلاله "تاريخ الوضع الراهن [الديني] في إسرائيل وتعطيله من قبل حكومة الدمار".

وقال المتظاهرون إنهم يعتزمون البقاء في أماكنهم حتى بداية السبت، ويعطل المتظاهرون حركة "ترام" كل يوم جمعة منذ أن دخل الخدمة قبل أسبوعين. وغادروا المكان ووعدوا بمواصلة الاحتجاج على تعليق "ترام" أيام السبت في المستقبل، بحجة أنه يجب تكييف الوضع الراهن حتى عام 2023.