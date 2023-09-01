“وقع رئيس البلدية يوم الجمعة مرسوما ينقض التعليق المؤقت للعلاقات مع تل أبيب الذي وقعه رئيس البلدية السابق في نهاية الولاية الأخيرة”.

قال مفوض العلاقات الدولية والترويج لمدينة برشلونة باو سولانيلا، بعد ظهر اليوم الجمعة، “وقع رئيس البلدية يوم الجمعة مرسوما ينقض التعليق المؤقت للعلاقات مع تل أبيب الذي وقعه رئيس البلدية السابق في نهاية الولاية الأخيرة”. كما سلط الضوء على "قيم إسرائيل التقدمية" ورحب بحقيقة أن البلاد كانت مسرحا في الأشهر الأخيرة "لأكثر من ثلاثين مظاهرة كبرى ضد السياسات الرجعية لحكومة نتنياهو". وتابع: “تل أبيب مدينة ضرورية للحوار”.

وأكد باو سولانيلا على "برشلونة تعلن نفسها وهي عاصمة البحر الأبيض المتوسط، هنا لدينا مقر الاتحاد من أجل المتوسط ​​الذي تمثل فيه جميع الحكومات، لذلك يجب أن تكون برشلونة قادرة على التحدث بشكل طبيعي مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة".

ومن جهتها أفادت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن مجلس مدينة برشلونة أعاد العلاقات مع مدينة تل أبيب. وعارض الاشتراكي جاومي كولبوني القرار الذي اتخذته رئيسة البلدية المنتهية ولايتها آدا كولاو بتعليق التوأمة بين المدينتين احتجاجا على "احتلال فلسطين".

وكان مجلس مدينة برشلونة قد رفض خلال شهر فبراير/شباط المنصرم، قرار العمدة أدا كولاو، الذي اتخذه الأسبوع المنصرم، بتعليق العلاقات مع تل أبيب بعد 25 عامًا من التوأمة، في تصويت رمزي. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة لن تجعل من الممكن التأثير على قرار رئيسة البلدية، خلال هذا التصويت، صوّت أعضاء مجلس البلدية من حزب العمدة، الذين يُطلق عليهم اسم "برشلونة مشترك" (اليسار الراديكالي)، لصالح اقتراح أدا كولاو.

خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز علاقات برشلونة مع الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان العاملة ضد إسرائيل، ورفضت أيضا من قبل جميع الأطراف الممثلة في مجلس المدينة باستثناء العمدة.

وفي السياق اعتبرت الجاليات اليهودية في إسبانيا بأن "القرار معاد للسامية ولا يعبر عن طبيعة المجتمع في برشلونة مناشدين المواطنين العمل من أجل التعايش ومكافحة معاداة السامية"، وكانت ردود الافعال الحقيقية الخفيّة فقد بدأت منذ سنوات ضد رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو.