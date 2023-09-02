وليل الجمعة، قالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان "يعلن المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي حظراً للتجوال في منطقة دير الزور

فرضت قوات سوريا الديموقراطية حظر تجوّل اعتباراً من صباح السبت ولمدة 48 ساعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من محافظة دير الزور حيث قُتل 54 شخصاً على الأقلّ في معارك دارت هذا الأسبوع بين وحداتها التي يهيمن عليها الأكراد ومقاتلين تابعين لعشائر عربية.

وليل الجمعة، قالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان "يعلن المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي حظراً للتجوال في منطقة دير الزور، يبدأ من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الثاني من أيلول/سبتمبر ولمدة 48 ساعة".

واتّهم البيان "مجموعات مسلّحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وكذلك خلايا داعش" بالسعي "لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة استجرار المدنيين إلى مخططاتهم القذرة".

وبحسب البيان يرمي حظر التجوّل إلى "حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم من تخريب المجموعات المسلحة المرتزقة، ومنعهم من الاختباء ضمن تحركات المدنيين".

وأتى هذا الإجراء بعد أن انفجرت الأوضاع في دير الزور حيث أوقفت قوات سوريا الديموقراطية الأحد قائد "مجلس دير الزور العسكري" أحمد الخبيل، المعروف بأبي خولة، في مدينة الحسكة.

وأثار توقيف هذا القيادي توتّراً تطوّر إلى اشتباكات مسلّحة أوقعت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان 54 قتيلاً على الأقلّ، وفق حصيلة جديدة أوردها مساء الجمعة.

وأوضح المرصد أنّ غالبية هؤلاء القتلى هم من أنصار أبي خولة، لكن في عداد هذه الحصيلة أيضاً ستّة قتلى مدنيين.

وتتألّف قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية. وتتمركز هذه القوات على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.

ولا يدير الأكراد المناطق الخاضعة لسيطرتهم في دير الزور وخصوصاً تلك التي يشكّل العرب غالبية سكّانها، مباشرة بل عبر مجالس محلية، مدنية وعسكرية، في محاولة منهم لتخفيف الحساسية العربية-الكردية.

ومجلس دير الزور العسكري الذي يتبع الإدارة الذاتية الكردية يضمّ مقاتلين محليين يتولّون أمن المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية من دير الزور.

وكان قد تظاهر آلاف السوريين في مدينة السويداء جنوب سوريا، أمس الجمعة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأظهر شريط فيديو نشرته شبكة "السويداء 24" نساء ورجالا في ساحة الكرامة بوسط السويداء يهتفون "يلا إرحل يا بشار" في اشارة الى الرئيس السوري، واللافت في المظاهرة اليوم هو المشاركة النسائية بأعداد كبيرة من النساء.

وتسببت اشتباكات بين مسلحين من العشائر العربية و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، الثلاثاء الماضي، في 22 شخصاً بينهم ثلاثة مدنيين وجرح العشرات، في ريف دير الزور شرقي سورية، في حين أعلنت "قسد" عن استمرار عملية أمنية أطلقتها أول أمس الأحد دون التعليق على الحوادث الأخيرة في دير الزور عقب احتجازها قياديين من أبناء العشائر.