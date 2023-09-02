استطلاع للرأي: بن غفير أسوأ وزير في الحكومة الإسرائيلية

وتصدر وزيرالأمن يوآف غالانت هذا الترتيب، فيما جاء وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير كأسوأ وزير في الائتلاف، بحسب 35% من المشاركين في الاستطلاع.

كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، ترتيب الوزراء في حكومة نتنياهو من “الأكثر كفاءة” إلى “الأسوأ كفاءة”.

وتصدر وزيرالأمن يوآف غالانت هذا الترتيب، فيما جاء وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير كأسوأ وزير في الائتلاف، بحسب 35% من المشاركين في الاستطلاع.

Yonatan Sindel/Flash90 وزير الأمن يوآف غالانت ووزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير في الكنيست

وكانت إقالة جالانت في مارس/آذار الماضي، عقب تصريحاته حول مشروع الإصلاح القضائي، قد فتحت أزمة غير مسبوقة بالنسبة لرئيس الوزراء، وأجبرت الاحتجاجات الحاشدة التي تلت ذلك نتنياهو على عكس مساره وإعادة جالانت إلى الائتلاف.

بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي، معروف منذ فترة طويلة بتصريحاته التحريضية واستفزازاته. وهو مؤيد لليمين المتشدد ويدافع عن عقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين، وقد اعتاد على الجدل منذ وصوله إلى الحكومة.

في الأسبوع الماضي، حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الدفاع عن تصريحات وزير الأمن القومي. وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال بن غفير إن "حقوقه في السفر بأمان في الضفة الغربية "أكثر أهمية" من حقوق العرب"، وأثارت التعليقات ضجة كبيرة خارج الحدود الإسرائيلية.

وانتقدت وزارة الخارجية الأميركية تصريحات الوزير ووصفتها بـ”التصريحات التحريضية”. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا أن الولايات المتحدة "تدين أي تصريحات عنصرية" وأن "مثل هذه الرسائل تسبب ضررًا كبيرًا، خاصة عندما يعبر عنها أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية".

إيلي كوهين والأزمة الليبية

IIsraeli Foreign ministry وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وابنه الليبي نجلاء المنقوش

حصل موشيه أربيل من حزب شاس الديني على أعلى مرتبة بعد غالانت في هذا الاستطلاع، حيث حصل على 8% من المشاركين.

كما أعلن ما يقرب من نصف المستطلعين – 45% – أن وزير الخارجية إيلي كوهين يجب أن "يستقيل بعد الفضيحة التي حدثت عقب الكشف عن لقائه مع رئيس الدبلوماسية الليبية".

وانتقد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية والمعارضة الأسبوع الماضي الاتصالات التي دارت حول وجود لقاء سري في روما بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأدى تسرب المعلومات إلى أعمال شغب في ليبيا وإيقاف الوزيرة الليبية عن العمل فضلا عن رحلتها إلى تركيا.