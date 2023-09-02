تل أبيب: إصابة العشرات بينهم 27 رجال شرطة باشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وطالبي لجوء إريتريين

وقعت هذه الاشتباكات خلال تفريق رجال الشرطة لمظاهرة نظمها معارضون للنظام الاريتري ضد اقامة حدث للسفارة بتل ابيب

أصيب 75 شخصا على الأقل بينها 12 اصابة خطيرة اليوم السبت خلال اشتباكات عنيفة وقعت بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل بين طالبي لجوء من اريتريا في احتجاج ضد النظام في بلدهم، المتظاهرون ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة الذين بدأوا بتفريقهم من خلال استخدام أدوات تفريق الجموع ـ اضافة لذلك قام المحتجون بتخريب دوريات الشرطة، الدكاكين ومصالح على طول الطريق وحتى أنهم قاموا بإحراق أحد الملاهي، كما أدت هذه الاشتباكات الى اصابة 27 شرطيا.

Avshalom Sassoni/Flash90 الأضرار التي لحقت بالسيارات والمصالح خلال احتجاج لطالبي اللجوء الإريتريين الذين يعارضون النظام في إريتريا، خارج مؤتمر لمؤيدي النظام في جنوب تل أبيب، 2 سبتمبر، 2023.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المتظاهرين ويجري مفوض الشرطة يعقوب شبتاي تقييما أمنيا للوضع في المدينة، في حين ذكرت نجمة داوود الحمراء أن رجال الشرطة أصيبوا بصورة طفيفة، وتم نقل 11 مصابا بطلقات نارية الى المستشفى اربعة منهم حالتهم خطيرة.

وبعد التقييم الأمني الذي أجراه مفوض الشرطة يعقوب شبتاي تقرر استدعاء المئات من رجال الشرطة الاضافيين حتى يقوموا بدعم عناصر الشرطة وحرس الحدود بتفريق المظاهرات التي اندلعت في أنحاء المدينة.

مركز الاحتجاجات كان من المفترض أن يكون مهرجانا خططت سفارة اريتريا اقامته في قاعة شارع "ياد حروتسيم"، الا أنه تم اقتحام القاعة من جانب المتظاهرين الذين قاموا بتدمير المكان وحتى أنهم أشعلوا فيه النيران، خلفية المظاهرين هي معارضة المتظاهرين المعارضين للنظام إقام المهرجان الذي تنظمه سفارة بلدهم الأم. ويشار الى أن مظاهرات مشابهة وقعت الشهر الماضي في أنحاء العالم- وأيضا سجلت هناك مواجهات عنيفة ووقوع اصابات كثيرة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان :"في هذا الوقت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، تعمل لتفريق أعمال شغب عنيفة موجهة تجاه رجال الشرطة، وذلك بعد الإعلان عن مظاهرة بأنها غير قانونية والشرطة أصدرت أوامرا بإخلاء شارع هامسجر، لكن مثيرو الشغب لم ينصاعوا لأوامر الشرطة، وبدأوا بإلقاء الحجارة، والألواع الخشبية والصخور وقاموا بتخريب الحوانيت في الشارع بما يشمل إحراق مبنى ملهى والتسبب بأضرار كبيرة لدوريات الشرطة".

Avshalom Sassoni/Flash90 الأضرار التي لحقت بالسيارات والمصالح خلال احتجاج طالبي اللجوء الإريتريين الذين يعارضون النظام في إريتريا، خارج مؤتمر لمؤيدي النظام في جنوب تل أبيب، 2 سبتمبر 2023

Avshalom Sassoni/Flash90 الأضرار التي لحقت بالسيارات والمصالح خلال احتجاج طالبي اللجوء الإريتريين الذين يعارضون النظام في إريتريا، خارج مؤتمر لمؤيدي النظام في جنوب تل أبيب،

Avshalom Sassoni/Flash90 الشرطة تحرس بينما يتظاهر طالبو اللجوء الإريتريون الذين يعارضون النظام في إريتريا خارج مؤتمر لمؤيدي النظام في جنوب تل أبيب، 2 سبتمبر، 2023.