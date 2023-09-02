الأمين العام لـ"حزب الله" يعقد مع قادة حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا هاما في بيروت

واستعرض نصر الله والنخالة والعاروري، آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.

عقد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، مع الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة "حماس" صالح العاروري اجتماعا هاما في بيروت واستعرضوا آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.

وجرى خلال الاجتماع الثلاثي، تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وشددوا على "الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة السلطات الإسرائيلية".

وأكدوا "أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة في فلسطين ولبنان"، وشددوا على "أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".