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  • الأمين العام لـ"حزب الله" يعقد مع قادة حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا هاما في بيروت

الأمين العام لـ"حزب الله" يعقد مع قادة حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا هاما في بيروت

i24NEWS

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الأمين العام للجماعة الشيعية اللبنانية حسن نصر الله يجتمع مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة (يسار) ونائب رئيس حماس صالح العاروري في مكان غير معلوم في لبنان.
Hezbollah's Media Office / AFPالأمين العام للجماعة الشيعية اللبنانية حسن نصر الله يجتمع مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة (يسار) ونائب رئيس حماس صالح العاروري في مكان غير معلوم في لبنان.

واستعرض نصر الله والنخالة والعاروري، آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.

عقد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، مع الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة "حماس" صالح العاروري اجتماعا هاما في بيروت واستعرضوا آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.

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وجرى خلال الاجتماع الثلاثي، تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وشددوا على "الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة السلطات الإسرائيلية".

وأكدوا "أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة في فلسطين ولبنان"، وشددوا على "أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".

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