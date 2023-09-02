مقتل إمام مسجد وقيادي بالحركة الإسلامية بجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قرع شمال إسرائيل

يأتي هذا بعد جريمة مزدوجة وقعت ليلة أمس في القرية أسفرت عن مقتل شاب (33 عاما) وطفل (13 عاما)

اعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل سامي عبد اللطيف مصري (60 عاما)، إمام مسجد من مدينة كفر قرع بعد إطلاق النار عليه بالقرب من المسجد المركزي في بلدة كفرقرع بمنطقة المثلث وسط إسرائيل، ووقعت الجريمة بعد خروجة من الصلاة في المسجد، والضحية قيادي من الحركة الإسلامية وهو رئيس حركة "الدعوة والإصلاح" بالقرية وأحد رجال الصلح في القرية.

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طاقم نجم داوود الحمراء الذي وصل الى المكان اضطر الى الاعلان عن وفاته في موقع الجريمة.وذكر البيان الصادر:"عندما وصلنا الى المكان وجدنا رجلا ملقى وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح بالجزء الأعلى من جسده، قمنا بإجراء الفحوصات الطبية الضرورية لكن جروحه كانت حرجة واضطررنا للإعلان عن وفاته".

تأتي الجريمة بعد جريمة مزدوجة وقعت في المدينة أمس أدت الى مقتل فؤاد نصر الله (33 عاما) من قلنسوة ونسيبة محمد (سعيد) عربيد (13 عاما) من قرية كفر قرع، ووفقا للتحقيقات الأولية أطلقت النيران على الضحيتان خلال سفرهما في سيارة في إحد شوارع المدينة ما أدى الى فقدان السيطرة وتدهور السيارة. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجرائم في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام الى 167 ضحية.