مقتل إمام مسجد وقيادي بالحركة الإسلامية بجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قرع شمال إسرائيل

اعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل سامي عبد اللطيف مصري (60 عاما)، إمام مسجد من مدينة كفر قرع بعد إطلاق النار عليه بالقرب من المسجد المركزي في بلدة كفرقرع بمنطقة المثلث وسط إسرائيل، ووقعت الجريمة بعد خروجة من الصلاة في المسجد، والضحية قيادي من الحركة الإسلامية وهو رئيس حركة "الدعوة والإصلاح" بالقرية وأحد رجال الصلح في القرية.

