تقرير: دول الخليج تضخ عشرات المليارات من الدولارات في شركات أوروبية

تتوافق هذه الخطوات مع خطط أوسع لجذب الاستثمار والتكنولوجيا، فضلاً عن بناء صناعات وقدرات تصنيعية جديدة. وتحاكي هذه الاستراتيجية ما فعلته بلدان مثل كوريا الجنوبية

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن دول الخليج قامت بضخ عشرات المليارات من الدولارات في صفقات دولية، من خلال شركات مدعومة من الدولة، سعياً لتنويع اقتصاداتها وكسب المزيد من الثقل العالمي.

وأضافت الوكالة، أنه "بجانب مليارات الدولارات التي تضخ من صناديق الاستثمار السيادية، فقد شاركت الشركات التي تديرها حكومتا الإمارات والسعودية، والتي يحظى الكثير منها بدعم صناديق الثروة، في صفقات بقيمة 50 مليار دولار على الأقل هذا العام، في قطاعات متعددة مثل الاتصالات ومصادر الطاقة المتجددة وألعاب الفيديو".

وأشارت الوكالة إلى صفقة شراء شركة "بيور هيلث"، المملوكة بحصة أغلبية لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي، هذا الأسبوع، لواحدة من أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، في صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ووافقت شركة "أفيليس"، وهي شركة لتأجير الطائرات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، على شراء أعمال تمويل الطيران التابعة لشركة "ستاندرد تشارترد" مقابل 3.6 مليارات دولار.

ويسلط ذلك التحول في عقد الصفقات الضوء على كيفية سعي دول الخليج لتحقيق طموحاتها الدولية الضخمة، من خلال إنشاء شركات عالمية كبرى، وسط فرص توسع محدودة في الداخل، كما أشارت "بلومبيرغ".

وتتوافق هذه الخطوات مع خطط أوسع لجذب الاستثمار والتكنولوجيا، فضلاً عن بناء صناعات وقدرات تصنيعية جديدة. وتحاكي هذه الاستراتيجية ما فعلته بلدان مثل كوريا الجنوبية، حيث أصبحت شركاتها، وفي مقدمتها شركة "سامسونع" للإلكترونيات، من الأسماء المتواجدة في أغلب بلدان العالم.

ووفقًا لما نشرته "بلومبيرغ"، فقد أشار حمزة جيراش، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا في "سيتي غروب"، إلى أن الشركات في الشرق الأوسط، ولا سيما في السعودية والإمارات، تمكنت من الاستفادة من دعم الجهات الحكومية، للوصول إلى الخارج، والسعي لإبرام صفقات استحواذ، والتوسع في الأسواق المالية والاستشارية.

ووصف جيراش هذا الظهور للشركات التي تسعى للتوسع خارجياً، من خلال عمليات الاستحواذ، بأنه "أكبر تحول يشهده الشرق الأوسط في مجال الصفقات".