وقالت وكالة مكافحة المخدرات إن "اثنين من المصريين سيعاد القبض عليهما، بسبب اتهامات أقل خطورة لم تحددها ليفرج عنهما بكفالة"

أفرجت محكمة محلية، أمس الجمعة، عن خمسة مصريين ومواطن زامبي واحد، بعدما أسقط ممثلو الادعاء اتهامات التجسس ضدهم، بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم على متن طائرة زامبيا، المحملة بالأسلحة والرصاص والنقود والذهب المزيف.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات إن "اثنين من المصريين سيعاد القبض عليهما، بسبب اتهامات أقل خطورة لم تحددها ليفرج عنهما بكفالة"، فيما قاض إن "خمسة مواطنين زامبيين آخرين لم يفرج عنهم سيحاكمون أمام المحكمة العليا لاتهامهم بدخول منطقة محظورة من المطار".

وكانت السلطات في زامبيا أوقفت قبل نحو 3 أسابيع المصريين الخمسة، بالإضافة إلى ستة مواطنين محليين اتهمتهم بالتجسس لدخولهم منطقة محظورة في مطار لوساكا، بعد أن ضبطت على متن طائرة استقلوها أسلحة ورصاصا وأموالا سائلة وذهبا مزيفا.

ثم بعد فترة من التحقيقات، وجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا، اتهامات إلى الرجال الـ 11 في هذه القضية التي جذبت اهتمام الرأي العام في كل من مصر وزامبيا.

إلا أن المدعية العامة جراسيليا مولينجا أعلمت المحكمة أن مدير النيابة العامة أسقط الاتهامات، دون أن تذكر الأسباب التي استند إليها.

والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية، أحمد الطنطاوي، قال إن حملته الانتخابية تابعت خلال الأيام الماضية مع جموع الشعب المصري قضية الطائرة التي تم ضبطها في دولة زامبيا قادمة من مصر بعد أن نفذت عملية تهريب كبرى، وطالب من الجهات الرسمية، كشف تفاصيل هذه الجريمة.