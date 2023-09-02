الشرطة الإسرائيليّة: تمت السيطرة على منطقة جنوب تل أبيب بعد مظاهرات الأرتريين

130 إصابة إثر احتجاجات للإرتريين بينهم عناصر شرطة و15 متظاهرا بحالة خطيرة

أعلنت الشرطة، اليوم (السبت)، أنها تمكنت من السيطرة على منطقة جنوب تل أبيب، بعد أعمال الشغب خلال تظاهرة طالبي اللجوء من إريتريا، وبحسب الشرطة، فقد تم اعتقال 39 مشتبها بهم بمخالفة الأوامر، وتم ضبط بحوزتهم غاز مسيل للدموع ومسدس صوت، ولا تزال قوات كبيرة من الشرطة متواجدة في المنطقة.

Avshalom Sassoni/Flash90 Les dommages causés ors d'une manifestation de demandeurs d'asile érythréens qui s'opposent au régime en Érythrée, à Tel-Aviv, le 2 septembre 2023

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الإرتريين طالبي اللجوء وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، في جنوب تل أبيب، صباح اليوم السبت، على خلفية اعتراضهم على تنظيم مؤتمر للإرتريين داعمي نظام بلادهم في تل أبيب.

وأصيب 114 شخصا على الأقل بينها 9 اصابة خطيرة و13 اصابة متوسطة والباقي طفيفة اليوم، المتظاهرون ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة، كما أدت هذه الاشتباكات الى اصابة 30 شرطيا.

وقام الأريتريون بتنظيم احتجاجات مماثلة في دول مختلفة حول العالم، مع احتفال بلادهم بمرور 30 عامًا على الاستقلال.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت إريتريا المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نظموا مسيرة ضد هذه الأحداث بأنهم "حثالة اللجوء". ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء إفريقي في إسرائيل.