اسماعيل هنية يحمّل إسرائيل مسؤولية العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي

اسماعيل هنية حول جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل: "اسرائيل مسؤولة"

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار مسلسل القتل في المجتمع العربي في إسرائيل.

وأشار القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية، إلى جرائم القتل والجريمة التي يشهدها المجتمع العربي في إسرائيل، قائلا في فيديو مصوّر أنّ "اسرائيل مسؤولة عن هذه الظاهرة، لكن ذلك لا يعفينا من عواقبها الصعبة والمؤلمة. الدم يراق في المكان الخطأ".

وأضاف أن مسلسل القتل بين أبناء الشعب الفلسطيني وصل إلى كرام الناس وأئمة المساجد وعلماء وشباب ومن جميع الطبقات هناك.

ولفت إلى أن إسرائيل وحدها تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم "ولا يُعفينا ذلك من النتائج المترتبة عن تلك الجرائم وأثرها على مدننا وبلداتنا بالداخل". وأضاف: "أدعو الطبقة السياسية وكل أبناء شعبنا إلى تحمل المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

واختتم بالقول: إن العمق التاريخي والارتباط الوجداني والدور الريادي لأهالي الداخل يدفعنا لتوجيه لكم هذه الكلمة. ودعا إلى وضع حدٍ لذلك النزيف والدماء التي ما عُرف عنها إلا أنها تُراق في موضعها الصحيح.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري حتى اللحظة، 158 قتيلا بينهم 9 نساء. وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل عجز الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة.