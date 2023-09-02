على خلفية مظاهرة الأرتريين: الشرطة تغلق الحانات وأماكن الترفيه جنوب المدينة

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تشكيل فريق خاص من الوزراء لدراسة اتخاذ إجراءات ضد المتسللين غير الشرعيين الذين شاركوا في الاضطرابات في تل أبيب. وذكر المكتب أن الفريق سيجتمع غدا في القدس، وسيبحث إمكانية ترحيل المتسللين.

Omer Fichman/Flash90 تل ابيب مظاهرة الارتريين

وقالت الشرطة الإسرائيلية في آخر تحديث لها أن 49 شرطيا أصيبوا في اضطراب مدني قام بها طالبو لجوء من إريتريا في تل أبيب، وقالت إنه تم إلقاء الحجارة والعصي على عناصر الشرطة وتم استخدام أسلحة أخرى خلال الانتهاكات.

وزعم سبعة رؤساء كنائس إريترية في إسرائيل، بعد اضطرابات تل أبيب، أن "الكتابة كانت على الحائط". وبحسبهم، فقد أرسلوا قبل نحو يومين رسالة إلى الشرطة وحاولوا منع السفارة الإريترية من إقامة المهرجان، وحذروا من أن وجوده سيؤدي إلى أعمال عنف. وتزعم الرسالة أن "هناك توتراً كبيراً في أوساط الجالية الإريترية في إسرائيل حول الحدث. ويحاول منظمو الحدث نقل خلاف سياسي داخلي، مما يتسبب في غليان الروح المعنوية".

وقام الأريتريون بتنظيم احتجاجات مماثلة في دول مختلفة حول العالم، مع احتفال بلادهم بمرور 30 عامًا على الاستقلال.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت إريتريا المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نظموا مسيرة ضد هذه الأحداث بأنهم "حثالة اللجوء". ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء إفريقي في إسرائيل.