للأسبوع الـ35: أكثر من 100 الف متظاهر في تل أبيب احتجاجًا على "التعديلات القضائيّة"

تجدد المظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل للأسبوع الـ35 احتجاجًا على "التعديلات القضائيّة"

تظاهر مساء السبت، للأسبوع الـ 35 على التوالي، عشرات الآلاف في مظاهرات ضد"التعديلات القضائيّة" في مئات المراكز في جميع أنحاء إسرائيل. جرت المظاهرة الرئيسية في تل أبيب حيث تظاهر حوالي 101 ألف شخص في مواقع مختلفة في ميدان الديمقراطية، وشارع كابلان في تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب أكثر من 170 شخصا، من بينهم 49 ضابط شرطة، في احتجاجات عنيفة نظمها طالبو اللجوء من إريتريا ضد حدث لدعم النظام في البلاد، مما أدى إلى اشتباكات حادة مع الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 39 شخصاً. وأطلق ضباط الشرطة النار مباشرة على مثيري الشغب، وتم تحطيم نوافذ السيارات والمصالخ التجارية.

وعلق قادة النضال ضد"التعديلات القضائيّة" على الحادثة قائلين: "إن المظاهرة في كابلان ستجري بشكل متتابع وبطريقة آمنة - وبالتنسيق الكامل مع شرطة إسرائيل. الحادث الذي وقع في الجنوب المدينة تحت السيطرة الكاملة، ونحن على اتصال مستمر مع الشرطة الإسرائيلية".

وأضافوا: "ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم خطير من قبل الحكومة التي تدمر الوطن، والتصريحات الصادرة عن التحالف ضد الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وأجهزة الأمن في الأسابيع الأخيرة تظهر مدى ضخامة الخطر على دولة إسرائيل". هناك طريقة واحدة فقط لوقف الدمار هي الخروج والاحتجاج".

ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.